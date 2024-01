JudoInside – Notícias – Mihael Zgank define novas metas para 2024 em Portugal

O veterano turco, ex-medalhista mundial de prata e campeão europeu Mihael Skank teve um bom desempenho no Grande Prémio de Portugal. Foi a segunda vitória de sua carreira em Grande Prêmio para Zgank, que já havia vencido o Grande Prêmio de Antalya em 2019. O próximo objetivo é ganhar um Grand Slam e uma medalha olímpica depois de terminar em quinto lugar nas Olimpíadas de Tóquio.

75º no ranking, Glenn Christopher Kaljuleid fazia sua primeira aparição em uma final de Grande Prêmio, enquanto o número 13 do mundo, Mihael Skank, já tinha alguma experiência. Ambos buscavam a mesma técnica e quando Sumi-keshi e Golden Score começaram, eles tinham apenas um shido cada. As coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis para Caljulite com o segundo pênalti. Isso era impossível, então ele foi punido pela terceira vez. A medalha de ouro foi para Michael Skank e Turquie.

Kaljulide foi uma grande ameaça na semifinal contra o campeão mundial de 2015 e medalhista olímpico de 2016 Donghan Kwok (KOR). Embora este último tenha lutado para recuperar o seu auge, ele continua sendo um judoca de referência na categoria. Após o ímpeto das quartas-de-final contra Toth, Glenn Christopher Caljulite continuou seu progresso para se juntar a Zgank na final e a prata é sua medalha significativa.

Na segunda metade do sorteio, esperávamos o surgimento do imortal Krisztian Toth (HUN), que tem todas as chances de sair do Grupo C, mesmo com o surgimento de candidatos sérios como Sammy Souchi (BEL) ou Li Kochman ( BEL). ISR). Depois, houve o desconhecido japonês Kenshin Mori, cuja única menção foi a medalha de prata por equipe no Campeonato Mundial de Cadetes de 2017. Mas diante da experiência de Toth, o jovem judoca japonês nada pôde fazer. O campeão húngaro avançou às quartas de final, onde perdeu para o estoniano Glen Kristoffer Kaljuleid antes de perder na repescagem. Foi um dia de folga para Toth.

Autor de uma boa primeira parte do torneio, Mark van Dijk (NED) enfrentou Dongan Kwak (KOR) na primeira partida pelo bronze para lhe dar a chance de medalha, mas será uma partida difícil para o atleta holandês. Que foi rapidamente derrubado, literalmente derrubado, então sem pontuação. O resto do tempo normal voou e os dois atuaram no judoca. Assim, nenhum pênalti foi marcado, o primeiro placar de ouro veio no início do período para Shido van Dijk. Embora ainda não tivesse marcado, Kwok realmente parecia ser o mais forte dos dois. O judoca coreano lançou então um seoi-nage que definitivamente não estava preparado o suficiente, e Mark van Dijk aproveitou a situação para contra-atacar e acertar um waja-ari, conquistando a bem-vinda medalha de bronze.

Elzhan Hajiyev (AZE) e Guy Gurevich (ISR) se enfrentaram na segunda partida pela medalha de bronze. No primeiro minuto, Gurevich já havia sido penalizado duas vezes por quebrar o controle e sair do tatame. Elzhan Hajiyev, muito confiante, esperou pela oportunidade certa, que surgiu após a tentativa fracassada do adversário. Ele imediatamente finalizou e Elzhan Hajiyev foi forçado a desistir da vitória. A medalha de bronze foi para Elzhan Hajiyev (AZE).

O dia começou com a ausência do número 1 Davlat Bobonov (UZB), que não se classificou para a primeira fase. Isso abriu a porta para um estranho e Guy Gurevich (ISR) usou o oportunismo e o realismo para chegar às semifinais contra Zgank.