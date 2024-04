Vídeo: Acampamento da Special Gravity Team em Portugal

Acompanhe a equipe da Special Gravity enquanto eles chegam às encostas de Portugal em seu acampamento de equipe de 2024, antes da temporada de Downhill da Copa do Mundo da UCI.

Pinkbike é afiliada à Fantasy Downhill League Cinco dez

Não há necessidade de comprar. Fazer o buy-in não aumenta suas chances de ganhar. O concurso começa em 18 de março de 2024 às 09h00 PDT e termina em 6 de outubro de 2024 às 23h59 PDT. Qualquer pessoa pode participar de um jogo da PinkBike Fantasy Downhill League, mas o Concurso PinkBike Fantasy Downhill League (o “Concurso”), no qual os participantes podem ganhar prêmios, está aberto apenas a residentes legais da Austrália, Canadá (exceto a província de Quebec), Alemanha e o Reino Unido. e os 50 Estados Unidos e DC. O concurso começa em 18 de março de 2024 às 09h00 PDT e termina em 6 de outubro de 2024 às 23h59:59 PDT. *Se o vencedor for dos Estados Unidos ou Canadá, uma parte em dinheiro do grande prêmio de US$ 5.000 será concedida na forma de cheque; e se o vencedor for da Austrália, Alemanha ou Reino Unido, o prêmio será concedido por transferência bancária.

Os vencedores fora dos Estados Unidos receberão o prêmio em dinheiro na moeda local, à taxa de câmbio atual na data da entrega do prêmio. Se o Vencedor do Grande Prêmio for da Austrália, Canadá, Alemanha ou Reino Unido, ele/ela deverá fornecer suas informações de transferência bancária em uma instituição financeira devidamente licenciada para reivindicar o Grande Prêmio. Consulte as Regras Oficiais para obter detalhes completos sobre os requisitos de elegibilidade, como jogar e detalhes sobre os prêmios. Não é válido na província de Quebec e outras áreas restritas. Patrocinador: Out Interactive.