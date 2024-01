As melhores (e piores) companhias aéreas para pontualidade em Portugal

Embora a TAP, a Transavia e a EasyJet sejam consideradas as melhores companhias aéreas a operar em Portugal, de acordo com o recentemente publicado “AirHelp Score 2023” que analisou o desempenho de 83 companhias aéreas, Air Passengers Rights Protection Agency. , mas fatores como o gerenciamento de avaliações e reclamações de usuários, essas não são as companhias aéreas mais pontuais.

“Analisando apenas o parâmetro pontualidade, as companhias aéreas estão a sofrer algumas alterações já que Eurowings, JET2 e Iberia estão no TOP 3”, explica a AirHelp.

Dentro do estojo EurowingsUma companhia aérea membro Lufthansa O Grupo AirHelp ocupa o segundo lugar no ranking internacional, operando mais de dois mil voos em Portugal, transportando mais de 320 mil passageiros e registando 93% de uptime.

O JET2, transportando mais de 3.000 passageiros em mais de 550.000 voos, foi 81% pontual, enquanto a Iberia, transportando mais de 500.000 passageiros em 3.500 voos, registou 79% de pontualidade.

A AirHelp destaca ainda o quarto lugar neste ranking, no qual se encontra a Ryanair, registando 72% do tempo nos seus voos e sendo “a segunda companhia aérea mais popular entre os portugueses, transportando mais de 5,5 milhões de passageiros. Operando 34 mil voos”.

A DAP foi a “pior companhia aérea em termos de pontualidade”, com a AirHelp a salientar que “apesar dos dados de desempenho não serem os melhores, a portuguesa é a companhia aérea que quer operar mais voos e transportar mais passageiros em 2023”.

“A TAP transportou 10 milhões de pessoas e operou 70 mil voos, no entanto, apenas 59% dos voos foram pontuais”, indica a AirHelp, que coloca a EasyJet em segundo lugar com cinco milhões de passageiros, 32 mil voos e 56% de ligações aéreas. Hora da partida deles.

Aeroportos

A análise da AirHelp inclui também os aeroportos nacionais e, neste momento, não há grandes alterações, continuando o Aeroporto do Porto a liderar o ranking, seguido do Aeroporto de Faro, e do Aeroporto de Lisboa considerado o “menor aeroporto nacional”.

No Aeroporto do Porto, quando passaram sete milhões de passageiros em 46 mil voos, a falta de tempo foi de 73%, enquanto em Faro, com mais de quatro milhões de passageiros e 27 mil voos, atingiu os 72%, mesma proporção alcançada por Lages. O aeroporto, na ilha Terceira, Açores, conta com mais de seis mil voos e mais de 500 mil passageiros.

Lisboa, apesar de ser o maior aeroporto do país, viu o timing perfeito dos seus mais de 100 mil voos, por onde passaram mais de 16 milhões de passageiros, representando 55%.