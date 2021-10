DaVinci Resolve atualizado com suporte M1 Pro e M1 Max

A Blackmagic lançou hoje uma nova atualização para o popular software de edição de vídeo DaVinci Resolve, que está disponível para várias plataformas – incluindo macOS. Na versão do aplicativo para Mac, a empresa adicionou suporte total para os novos chipsets M1 Pro e M1 Max da Apple, e os desenvolvedores dizem que funciona até cinco vezes mais rápido no novo MacBook Pro.

DaVinci Resolve Atualizado com suporte para M1 Macs no início deste ano, que já melhorou muito o desempenho do aplicativo.

Embora os aplicativos atualizados com suporte para M1 não precisem de outra atualização para rodar nativamente nos recém-anunciados chips M1 Pro e M1 Max, os desenvolvedores podem fazer seus aplicativos aproveitarem ao máximo as CPUs e GPUs mais potentes desses chipsets.

A atualização de hoje para DaVinci Resolve faz exatamente isso, porque agora suporta aceleração de hardware para o codec Apple ProRes – algo que é específico para os novos chips da Apple. Como resultado, a Blackmagic diz que o DaVinci Resolve agora roda cinco vezes mais rápido no novo MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, mesmo durante a edição de vídeo de 8K.

Um resultado de benchmark inicial para o novo MacBook Pro revelou que um arquivo O chip M1 Max oferece 181% mais desempenho gráfico Comparado com o anterior MacBook Pro de 16 polegadas, o que coloca os novos laptops no mesmo nível do iMac Pro e outros desktops com GPUs dedicadas.

Além de suportar o novo chipset, o DaVinci Resolve 17.4 agora oferece HDR nativo e reprodução de vídeo de 120 Hz para usuários de 2021 MacBook Pro. A atualização também adiciona integração nativa do Dropbox, um keyer 3D aprimorado e compatibilidade aprimorada com o macOS Monterey.

Atualização 17.4 do DaVinci Resolve! Obtenha edição e renderização 5X mais rápida de 8K nos modelos Apple Mac com os chipsets M1 Pro e M1 Max, além da integração do Dropbox Replay, melhorias de legenda, suporte para mais idiomas e layouts com Text + e muito mais! Baixe Agora https://t.co/eBmOvN6BWl pic.twitter.com/MP83ZuYpaD – Blackmagic Design (@Blackmagic_News) 22 de outubro de 2021

Você pode aprender mais sobre o DaVinci Resolve 17 em Site oficial da Blackmagic.

FTC: Usamos links de afiliados para obter receitas. mais.

Confira 9to5Mac no YouTube para mais notícias da Apple: