Os jogadores do Animal Crossing se preparam para fazendas incríveis antes da atualização 2.0

Adeus, apenas fazendas de abóboras. Animal Crossing: New Horizons Os jogadores estavam animados para cultivar um grande número de vegetais em suas cenouras e, em 5 de novembro, novas safras chegarão. Em antecipação, muito Novos horizontes Os jogadores já montaram jardins e fazendas maravilhosas para abrir caminho para novas colheitas.

por muito Novos horizontes Jogadores, atualização principal 2.0 – que Brewster acrescentaE cozinhar, E DLC pagoE Entre muitos – Inspire os jogadores a pegar suas chaves novamente e voltar para suas ilhas. Com longas ilhas desertas depois Novos horizontesO momento agudo passou, as pessoas tinham muito trabalho para se preparar. O mais importante a preparar são as novas colheitas: batata, trigo, cana-de-açúcar, cenoura, tomate. Vai ocupar um espaço precioso na ilha, mas os jogadores parecem ansiosos para encher sua ilha até a borda com vegetais.

A atualização de 5 de novembro ainda está a algumas semanas de distância, mas muitos jogadores já limparam o espaço e criaram impressionantes fazendas renováveis. Não necessariamente surpreso: muitos Novos horizontes Os jogadores adoram construir e possuir Ele fez um trabalho semelhante na preparação para a atualização do Pumpkin. Mas mais safras significam mais Renault.

E não são apenas sujeira e cercas que os jogadores deixam cair. Usando os itens já disponíveis, os jogadores criaram ambientes elaborados e confortáveis ​​para pequenas e grandes fazendas. Agora ele protege os sacos de sementes, conforme mostrado abaixo.

O impressionante uso de silos, painéis e cabines cria a ilusão de um enorme celeiro vermelho com um galinheiro do lado de fora.

Fileiras de rosas douradas formam caminhos para grandes operações agrícolas.

Cogumelos, abóboras, flores e favos de mel caídos criam reações impecáveis.

Naturalmente, os jogadores também fazem sugestões botânicas personalizadas para nomear os lotes. Este usuário do Reddit era fofo o suficiente Compartilhe seu código de criador Para que outras pessoas também possam encontrá-lo e baixá-lo facilmente.

cruzamento entre animais: Novos horizontes Uma nova atualização principal está agendada para 5 de novembro. Junto com a atualização gratuita, a Nintendo lançará DLC orientado chamado feliz lar paraíso, que traz jogadores para trabalhar como designer de interiores em um resort de férias. A atualização premium custa $ 24,99 por conta própria, mas os jogadores também podem acessar Com o serviço de assinatura Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Isso representa US $ 49,99 para uma única assinatura ou US $ 79,99 com uma assinatura familiar.