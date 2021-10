O campeão de Overwatch McCree será renomeado como Cole Cassidy em 26 de outubro

Observe e observe O herói Jesse McCree tem um novo nome, e não, não é Deadeye Dave. A Blizzard mudou o nome do pistoleiro seguindo seu nome real Em agosto. A partir de 26 de outubro, Macri será conhecido como Cole Cassidy.

“Para tornar o novo Overwatch melhor – para fazer as coisas certas – ele teve que ser honesto com sua equipe e consigo mesmo.” Nevasca Ele disse em um tweet. “O cowboy cavalgou ao pôr-do-sol e Cole Cassidy enfrentou o mundo ao amanhecer.”

O verdadeiro Jesse McCree deixou o estúdio após a California Fair Employment and Housing Administration Para cuidar do local de trabalho do “garotinho”. Embora não tenha sido citado diretamente na queixa, Macri estaria supostamente envolvido no infame Suite Cosby Onde os funcionários da Blizzard, incluindo os ex- mundo das latas O diretor criativo Alex Avrasyabe, supostamente assediou mulheres. Quando anunciaram a mudança de nome pela primeira vez, a Blizzard disse que queria encontrar um nome representativo melhor Vigiar por ideais. Ela também prometeu que não iria mais nomear os personagens do jogo com o nome da equipe.

Além de mudar o nome, a Blizzard Mudanças no kit de Cassidy. Ele pode modificar o Deadeye final para torná-lo mais mortal e permitir que os jogadores usem a Rolagem de Combate no ar. A última mudança deve ajudar a evitar habilidades de salto vertical de heróis como Doomfist e Wrecking Ball. Você pode experimentar o disco executando Vigiar por modo de demonstração.