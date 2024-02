Data de lançamento do Nintendo Switch 2 agora, primeiro trimestre de 2025 – Relatórios

Atualizado às 20h45 no Reino Unido: As fontes da Eurogamer podem agora confirmar relatórios anteriores de que o Switch 2, que estava programado para ser lançado no final de 2024, está agora definido para o primeiro trimestre de 2025.

O lançamento do console no início do próximo ano – mas dentro do próximo ano financeiro – foi projetado para garantir que a linha de lançamento do Switch 2 apresente o maior número possível de títulos, entende a Eurogamer.

separadamente, VGC Agora também foi relatado uma mudança para o primeiro trimestre de 2025, com fontes de publicação dizendo que a Nintendo informou recentemente empresas de jogos terceirizadas sobre a mudança do final de 2024 para o início de 2025.

História original às 18h15 no Reino Unido:Um relatório está circulando online afirmando que o Nintendo Switch 2 será lançado no primeiro trimestre de 2025.

Brasileiro combina com jornalista Pedro Henrique Lotti Lippi Afirmou que a Nintendo pretende agora lançar a sua próxima consola no início de 2025, embora ainda esteja dentro do ano fiscal de 2024. O relatório baseia-se em fontes de desenvolvimento que agora pretendem um lançamento neste trimestre.

A Eurogamer ouviu rumores semelhantes sobre um lançamento no início de 2025 de fontes da indústria esta semana, embora não tenha sido capaz de prová-los concretamente. O Nintendo Switch 2 era amplamente esperado para chegar ainda este ano. Passar para o outro lado do Natal no início de 2025 significa mais tempo para preparar a programação de lançamento do console, ao mesmo tempo que mantém o benefício financeiro do lançamento do Switch 2 dentro do próximo calendário financeiro da Nintendo.



VGC informou esta tarde que duas fontes de desenvolvimento que trabalham em jogos Switch 2 estavam na verdade planejando um lançamento no primeiro trimestre de 2025, embora não pudessem confirmar que isso se devia ao atraso.

Atualmente, a Nintendo tem apenas alguns jogos programados para lançamento para o Switch atual em 2024: o título Princess Peach de março e versões de Luigi's Mansion 2 e Paper Mario: A Thousand Year Door.

A Nintendo também ainda está listando Metroid Prime 4 para lançamento como um jogo Switch 1, embora tenha uma data “TBA”.

A Eurogamer informou no ano passado que a Nintendo mostrou as capacidades de hardware do Switch 2 aos desenvolvedores durante a Gamescom em agosto passado, com parceiros mostrando demonstrações técnicas de quão bem o sistema foi projetado para funcionar.

Isso aconteceu depois que os primeiros detalhes do Switch 2 foram compartilhados com os principais parceiros de publicação no final de 2022 – um fato que o presidente da Activision Blizzard, Bobby Kotick, discutiu em um e-mail postado online no ano passado como parte de um processo judicial da FTC sobre a aquisição da empresa pela Microsoft. E-mails mostraram executivos da Activision discutindo a capacidade do Switch 2 de rodar Call of Duty, após uma conversa entre Kotick e o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa.

No entanto, numa entrevista a um jornal em Novembro passado, Furukawa descreveu estes relatórios como meros “rumores”.

Independentemente disso, um relatório da indústria GDC publicado no mês passado descobriu que centenas de desenvolvedores estão agora trabalhando em projetos programados para lançamento no Switch 2.

Eurogamer entrou em contato com a Nintendo para comentar.