Depois de rumores e vazamentos sugerirem que o próximo console da Nintendo seria lançado no segundo semestre de 2024, parece que o lançamento foi adiado para 2025. Isso está de acordo com vários relatórios, incluindo OX controla Vídeo em que o jornalista Pedro Henrique Lotti Lippi afirma ter recebido informações de cinco fontes. Isso já foi apoiado antes Eurogamerque relata ter ouvido “sussurros semelhantes” sobre um lançamento no início de 2025. A VGC um relatório Novas informações também apoiam isso, com fontes contando à publicação que a Nintendo informou aos editores que o próximo console será lançado no primeiro trimestre de 2025.

Fontes dizem que empresas terceirizadas foram recentemente informadas sobre um atraso interno da Nintendo que empurrou o console para um lançamento previamente agendado para o final de 2024. Uma fonte disse VGC A razão por trás desse atraso é que não há títulos originais fortes suficientes prontos para o final de 2024.

O assunto do sucessor do Nintendo Switch – que não tem nome, mas gosto de imaginar que se chamará Switcheroo – tem sido um tema quente na indústria há anos. o Converte Lançado em 3 de março de 2017, atingiu agora a vida útil média de um console de jogos. Embora existam muitos Podemos nos unir em torno de seu sucessor Graças aos vazamentos e aos analistas do setor, ainda não ouvimos nada oficial sobre sua existência.

Embora os fãs da Nintendo possam ficar desapontados ao saber que provavelmente terão que esperar mais pelo que vem depois do Switch, isso indica que a Nintendo seguirá o cronograma de lançamento do Switch, que foi lançado no início do ano. Para 2024, a Nintendo parece estar focada em dar ao Switch um final respeitável, com nomes como Princesa Peach: Hora do show! Ainda no horizonte. Aquele jogo Está programado para chegar ao console portátil híbrido da Nintendo em 22 de março.