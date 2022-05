Dallas Mavericks remove torcedores após acidente com família de Chris Paul do Phoenix Suns

Dallas – Muitos membros da família do armador do Phoenix Suns Chris Paul Fontes disseram à ESPN que assistir ao jogo 4 das semifinais da Conferência Oeste contra o Dallas Mavericks no domingo foi assediado e fisicamente contatado por um torcedor na multidão.

Paul falou sobre o incidente perturbador do Dia das Mães nas mídias sociais após a vitória do MAV por 111 a 101, que empatou a série com uma pontuação de 2 a 2.

ele é chilro: “Quero que bons jogadores digam coisas aos fãs, mas os fãs podem colocar as mãos em nossas famílias… e—isso!!”

A mãe de Paul, Robin, a esposa Jada e seus dois filhos assistiram ao jogo em assentos próximos atrás do assento dos Suns no American Airlines Center, disseram fontes à ESPN. Uma fonte familiarizada com a situação disse à ESPN que sua mãe levantou as mãos e sua esposa foi empurrada, e os filhos de Paul estavam lá para testemunhar.

Uma fonte separada disse que a esposa de Paul também foi seguida até o corredor quando ela deixou seu assento.

A organização Mavericks estava ciente do incidente e divulgou um comunicado que dizia em parte: “Foi um comportamento inaceitável e não seria tolerado. Os Mavericks, juntamente com o American Airlines Center, removeram prontamente o torcedor do jogo de hoje”.

Paul, que perdeu o jogo por 8 minutos, 58 segundos restantes no quarto período depois de se limitar a cinco pontos em 23 minutos, consultou os seguranças estacionados perto do banco do Suns para expressar preocupação com o que está acontecendo com sua família. .

“Eles se sentiram muito inseguros”, disse uma fonte familiarizada com a situação à ESPN.