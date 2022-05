Atletas do ensino médio começam a ganhar dinheiro com acordos de marketing após decisão da NCAA

Atletas do ensino médio estão começando a fazer negócios usando nome, imagem e exemplo, ou NIL, por meio de contratos de marketing.

Os contratos começaram a ser implementados para estudantes do ensino médio depois que a NCAA anunciou no ano passado que permitiria que estudantes-atletas gerassem renda por meio de NILs.

Atualmente, sete estados aprovaram contratos para atletas preparatórios, enquanto alguns outros estados estão considerando se os acordos prejudicarão o ensino médio. Esportes.

As estrelas de basquete do ensino médio da cidade de Nova York Ian Jackson e Jonuel “Boogie” Fland capitalizaram seu estrelato. Os dois jogadores ficaram em primeiro lugar na categoria Emprego 2024 e ganham uma porcentagem das vendas de produtos da empresa de mercadorias que usam sua forma. Cheques mensais de quatro dígitos também são pagos por postagens de mídia social sobre a marca.

Jackson, 16, salva Capital Ele ganha com vários negócios para comprar uma casa para sua família.

“Quero colocar minha família em um lugar melhor”, disse ele.

Fland também disse que espera usar o dinheiro que recebe para colocar sua família em um lugar melhor financeiramente.

“Foi um negócio muito, muito grande”, disse ele. “Todo o trabalho duro finalmente compensa.”

A CEO da National Association of Public High School Associations, Karissa Nyhoff, disse que os acordos da NIL para atletas do ensino médio podem se tornar devastadores, mas deixou claro que ela não acha que os contratos se tornariam comuns no ensino médio.

“Acho que não veremos muito disso”, disse ela.

Nihoff também disse que o ensino médio “não deve ser uma oportunidade de ganhar a vida, e esperamos que continue assim”.

O tópico dos acordos NIL para atletas do ensino médio segue uma decisão da Suprema Corte no verão passado que disse que a NCAA não pode impedir que atletas universitários recebam benefícios de compensação relacionados à educação. Após essa decisão, Alasca, Califórnia, Nebraska, Nova Jersey, Nova York, Louisiana e Utah instituíram leis ou políticas que permitiriam que atletas do ensino médio recebessem compensação por sua forma.

