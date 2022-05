Os resultados da luta entre Canelo Alvarez e Dmitri Bevol, os destaques: o campeão russo incomoda a estrela mexicana

A grande ambição de Canelo Alvarez finalmente o alcançou no sábado, quando ele enfrentou Sterling King com sua luta na forma do invicto campeão meio-pesado Dmitri Bevol.

Alvarez (57-2-2, 39 KOs), um campeão de quatro equipes, acertou uma baixa carreira de 84 socos em um total de 12 rounds como Bevol (20-0, 11 KOs) confiou em sua defesa e socos precisos para puxar fora do aborrecimento por decisão unânime dentro da T-Mobile Arena em Las Vegas. Todos os três juízes marcaram 115-113 para Bevol em uma luta aparentemente não competitiva, enquanto a CBS Sports marcou 119-109 para Bevol.

“Me desculpe, eu estraguei seus planos [for a fall trilogy fight against] “Gennady Golovkin, talvez”, disse Bevol. Parabéns [Alvarez]Ele é um grande herói e eu o respeito. Mas se você não acredita em si mesmo, o que você faz? Você não vai verificar nada. Eu penso e minha equipe acredita nele.”

Não se cansa de boxe e artes marciais mistas? Receba as últimas novidades em esportes de combate de dois dos melhores esportes do mercado. Inscreva-se no Morning Kombat com Luke Thomas e Brian Campbell Para as melhores análises e notícias detalhadas, incluindo análise em tempo real da chocante vitória de Bevol sobre Alvarez na noite de sábado abaixo.

Seis meses depois de se tornar o primeiro campeão indiscutível dos médios da era dos quatro cinturões, Alvarez está de volta aos 175 libras pela primeira vez desde que conquistou o título do WBC por nocaute de Sergei Kovalev em 2019. Mas durante a mesma semana ele levantou a perspectiva de Future transição para o peso pesado, Alvarez não conseguiu superar a força técnica de Bevol, uma ex-estrela amadora russa cuja força estava em silenciar o ataque de seus oponentes.

O soco de Bevol estava em espera o tempo todo e ele respondeu consistentemente a qualquer soco que Alvarez acertou com sets limpos em troca. Bevol permitiu que Alvarez ficasse à sua frente, mas não lhe deu uma zona de ataque limpa o suficiente para pousar.

A maior parte do dano a Alvarez foi no ombro esquerdo e no braço de Bevol, que permaneceu firme atrás de sua guarda alta.

“Eu podia sentir sua força. Como você pode ver no meu braço, ele bateu no meu braço, mas não na minha cabeça”, disse Bevol. “Ele está melhor. Ele tinha boa velocidade e força. Talvez o erro dele foi que ele só deu socos fortes. Depois de socos fortes, ele relaxou e cansou.

“Eu estava me sentindo ótimo. Esta foi a maior luta da minha carreira e eu gostei dessa luta. Quando as pessoas me vaiaram, isso me deu mais energia.”

Alvarez, cuja única derrota anterior foi contra Floyd Mayweather em 2013, empatou com apenas 17% de seus socos contra Bevol e foi derrotado por 152 a 84, segundo a CompuBox. Ele também disse a repórteres depois que acreditava que estava avançando nas pontuações para as rodadas finais.

“Ele é um grande campeão”, disse Alvarez. “Às vezes no boxe você ganha ou você perde. Eu perdi hoje e ele ganhou.” “Ele é um lutador muito bom. Ele é um lutador dentro e fora. Eu também senti sua força. Foi uma boa vitória para ele.”

Após a luta, Alvarez compartilhou esperanças em uma revanche, para a qual Bevol parecia pronto.

“A revanche? Sem problemas. Vamos falar sobre a revanche”, disse Bevol. “Entrei nessa luta porque só queria a chance e aprecio a chance. Estou pronto para a luta novamente, só quero ter certeza de vencer e ser tratado como um campeão agora.”

No momento, não está claro o que vem a seguir para Alvarez. Esperava-se que o campeão indiscutível dos médios enfrentasse Gennady Golovkin em setembro para completar um trio, mas outra luta em potencial poderia ser disputada com Bevol, assim como outro candidato no peso médio ou no peso médio. Uma coisa é certa, porém, esta era a noite de Bevol e ele poderia comemorar da mesma forma.

A carta de baixo viu parte do potencial positivo dar o próximo passo em sua evolução. Montana Love marcou e depois nocauteou Gabriel Golas a caminho da vitória por decisão na luta co-principal dos meio-médios júnior. Marc Castro, de 22 anos, disparou ao longo de seis rodadas para superar Pedro Vicente, enquanto o peso galo lentamente avança para níveis mais altos de competição.

A CBS Sports estará com você a noite toda em Las Vegas, então não deixe de acompanhar os resultados ao vivo e os destaques abaixo.

Card de luta Alvarez x Bevol, resultados

Dmitriy Bevol (c) def. Saul “Canelo” Alvarez por decisão unânime (115-113, 115-113, 115-113)

Montana amor def. Gabriel Golas por decisão unânime (114-112, 114-112, 114-112)

Shakhram Gyasov derrotado. Christian Gomez por decisão unânime (99-88, 99-88, 98-89)

Marc Castro def. Pedro Vicente por decisão unânime (60-54, 60-54, 60-54)

Zhilei Chang def. Scott Alexander por nocaute no primeiro round

