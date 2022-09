Dak Prescott, do Cowboys, trata sua lesão no polegar: ‘Tenho certeza de que sairei melhor dessa’

o novoAgora você pode ouvir os artigos da Fox News!

Dak Prescott sofreu uma lesão no polegar O Dallas Cowboys perdeu para o Tampa Bay Buccaneers no domingo e deve ficar fora por várias semanas.

Será a segunda vez em sua carreira que Prescott perde um tempo significativo, pois sofreu uma terrível lesão no tornozelo durante a temporada de 2020. Após a derrota por 19-3, Prescott se dirigiu aos repórteres com uma equipe em sua mão direita. Ele foi diagnosticado Com uma fratura do polegar direito.

“Sim, é muito decepcionante, mas lesões acontecem. Elas não podem necessariamente ser controladas. Apenas lamentável. Obviamente, vou perder algum tempo, não estar lá para o meu time. Isso dói mais do que tudo, especialmente depois disso.” Prescott disse via Pro Football Talk.

“Eu queria ser capaz de responder e não necessariamente ter essa oportunidade por várias semanas. Sim, é uma pena, mas farei o que sempre fiz sempre que a adversidade vier. Assuma-se primeiro, darei o meu melhor , e tenho certeza de que sairei de Isso é melhor.”

O proprietário dos Cowboys, Jerry Jones, disse que a lesão não foi o fim da temporada, mas que ele perderá algumas partidas.

Prescott disse que pensou ter “perturbado” o polegar quando sofreu a lesão cerca de 6 minutos antes do final do jogo.

“Quero dizer, eu machuquei muitos corpos, muito na minha carreira, e eu nunca tive nada [except] Talvez fosse um dedo preso, e eu realmente pensei que era isso”, disse ele. Na jogada seguinte, percebi que não consigo controlar a bola, avise o time. Então, quando eu saí, eu disse a mesma coisa aos treinadores. Eu disse: eu não posso controlar isso. Eu sinto que se você removesse eu ficaria bem, e eu entrei e tirei raios-x e as coisas eram diferentes. “

Dallas estava lidando com uma linha ofensiva questões durante toda a noite. Os Cowboys perderam Tyrone Smith no campo de treinamento e mudaram o novato Tyler Smith de guarda para tackle antes do jogo de abertura.