NFL Week One: Cowboys perdem para Brady e Bucks, além de finalistas surpresa

semana 1 de NFL Acompanhe no domingo com uma lista cheia de ação de cinco partidas que foram decididas por três pontos ou menos, duas que foram enviadas para a prorrogação e uma que terminou em empate.

Aqui estão as melhores jogadas do trabalho de domingo.

Tampa Bay Buccaneers 19, Dallas Cowboys 3

sacola!

Cowboys de volta Micah Parsons Abatido Tom Brady No vermelho, como pirata Lute para encontrar um ritmo inicial nisso.

TB12 TD

Brady lançou o 625º touchdown de sua carreira na NFL para Mike Evanscom os Bucs ampliando sua vantagem, 19-3.

Problemas em Dallas

Os Cowboys não podiam ter nada no domingo, e as coisas só pioraram quando o QB Pato Prescott Saí do jogo e fui para o vestiário para tirar um raio-X da minha mão direita.

New Orleans Saints 27, Atlanta Falcons 26

Bem-vindo ao ATL!

recém-formados Atlanta QB Marcus Mariota Ele marcou seu primeiro touchdown como um Falcon a duas jardas, levando o time da casa a uma vantagem de 23-10 no terceiro quarto.

poder das estrelas

No final, o santos Ele voltou e derrotou os Hawks graças ao QB James WinstonO leme de 47 jardas, que terminou com um alvo de campo com um semáforo. Winston terminou com um passe de 269 jardas e dois TD.

James Winston lidera a premiada corrida de 47 jardas O New Orleans Saints voltou e derrotou o Atlanta Falcons por 27 a 26 na estrada depois que James Winston liderou o ataque por 47 jardas.

Chicago Bears 19, San Francisco 49ers 10

seis rápidos

Débo Samuel Ela correu para a end zone cerca de seis jardas do touchdown, dando-lhe São Francisco liderança precoce.

Chicago assume

Infelizmente para os Niners, eles não conseguiram manter a liderança por muito tempo. o urso levou quando Equimus Saint Brown Envolto em um passe TD a 18 jardas de Justin Fieldslimitado por uma distância de 10 jogos, 83 jardas.

Philadelphia Eagles 38, Detroit Lions 35

caminhada metódica

o Preto Marcou primeiro, graças à 1 jarda que ele perdeu Jamal Williams Para terminar 9 jogadas, 75 jardas de carro.

Escolha Seis Filadélfia!

As duas equipes se moveram para frente e para trás, mas as coisas se inclinaram FiladélfiaQuando James Bradbury eu peguei Jared Goff 27 jardas o trouxeram para casa.

Líderes de Washington 28, Jacksonville Jaguars 22

dupla dinamica

líderes não veterano Jahan Dotson Marcou seu primeiro touchdown na NFL em um passe curto do QB Carson Wentz.

acessar piadas

James Robinson arremessar 11 jardas para Jacksonville O placar é bom para a vantagem do quarto quarto.

Minnesota Vikings 23, Green Bay Packers 7

problema duplo

vikings QB Primos Kirk Ele arrasa Justin Jefferson Para um touchdown de 36 jardas, bom para seu segundo dia. Minnesota continuou a dominar do início ao fim.

New York Giants 21, Tennessee Titans 20

sem medo

Depois de uma batalha de ida e volta, Nova york Ele assumiu a liderança no quarto trimestre Tennessee Em uma conversão de dois pontos bem-sucedida, como QB Daniel Jones Eu tenho a bola para a estrela correndo de volta Eu serei Barclay.

Miami Dolphins 20, New England Patriots 7

solte as moedas

Jaylene Waddell Rolando em um passe de touchdown de 42 jardas do QB Toa TagoviloaEstado Miami 17 pontos no primeiro tempo. Os Dolphins continuaram a ganhar facilmente.

Pittsburgh Steelers 23, Cincinnati Bengals 20 (hora extra)

selecionado!

Pittsburgh Cheguei cedo quando a segurança dos Steelers Minka Fitzpatrick eu peguei Bengals QB Joe Borough.

conquistar!

Depois de uma maratona de horas extras e uma série de field goals perdidos, Pittsburgh finalmente fechou o acordo com um field goal de 53 jardas de Chris Boswell.

Indianapolis Colts 20, Houston Texans 20 (OT)

Aquecimento em H-Town

O J. Howard Ele ganhou sua primeira recepção da NFL a 16 jardas de Texas QB Davis Mills.

Jogo do sorteio!

pôneis QB Matt Ryan Conectado com Michael Bateman Jr. No passe de 15 jardas, o jogo empatou faltando 1min54s. Depois de um período cansativo de horas extras, as coisas terminaram em um empate de 20 pontos por peça.

Cleveland Browns 26, Carolina Panthers 24

começo difícil

Marrom segurança Conceder Delbit Interceptado uma bola profunda lançada pelo ex-Cleveland QB Baker Mayfield.

Cleveland ganha a vitória

Novato de kicker marrom Garoto York Ele marcou a vitória em um field goal de 58 jardas com apenas oito segundos de jogo.

Baltimore Ravens 24, New York Jets 10

fazendo jogadas

corvos fora de largura Devin DuVernayUm impressionante touchdown de 25 jardas deu a Baltimore um impulso inicial contra Aviões.

Kansas City Chiefs 44, Arizona Cardinals 21

o controle

Patrick Mahomes Conectado a uma extremidade estreita Judy Fortson estender cabeçasChumbo, 30-7.

Los Angeles Chargers 24, Las Vegas Raiders 19

estreitar a lacuna

Derek Carr Ela tinha faíscas voando com ela Davant Adams Para o primeiro pouso no ex-packer como Cavaleiro.

Atender a chamada

Justin Herbert Eu encontrei um fim estreito Gerald Everett Para uma pontuação de 18 jardas, coloque carregadores Até 24/10.