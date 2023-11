Dados, ações e notícias sobre a inflação na zona euro

6 horas atrás

O euro caiu em relação à libra esterlina e ao dólar americano depois que a inflação na zona do euro atingiu 2,4%, o que é inferior ao nível de 2,7% esperado por economistas consultados pela Reuters.

O euro caiu 0,55% em relação ao dólar, a US$ 1,091, às 11h35, horário de Londres, e ficou 0,06% abaixo da libra, a 0,863, enquanto os investidores avaliavam o que os números significavam para possíveis cortes nas taxas de juros do Banco Central Europeu no próximo ano.

Joe Tukey, chefe de análise cambial do Argentex Group, disse que a última previsão do banco central para uma inflação média de 3,2% em 2024 e 2,1% em 2025 pode não ser muito alta, e que a última leitura fornece um “cenário desafiador para qualquer país”. ” “. Os restantes falcões no Banco Central Europeu.”

Novas previsões estão programadas para serem divulgadas na reunião do Banco Central Europeu em meados de dezembro.

““Os mercados estão agora começando a precificar o corte de abril, e a ação do preço do EUR/USD nas próximas semanas será impulsionada em parte pelo momento do corte da taxa do BCE em relação ao Fed”, disse Tukey em comentários por e-mail. .