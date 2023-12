A partir de US$ 60.990, o Tesla Cybertruck tem um preço 50% superior à estimativa inicial

30 de novembro (Reuters) – O tão aguardado Cybertruck da Tesla (TSLA.O) terá preço a partir de US$ 60.990, 50% a mais do que o CEO Elon Musk apregoou em 2019, e analistas de custos disseram que atrairia… Compradores selecionados e ricos .

O caminhão, feito de aço inoxidável brilhante e em formato de avião, foi parcialmente inspirado em um carro que se transformou em submarino no filme de James Bond de 1977, “O espião que me amava”, disse Musk.

Seu novo material de carroceria e design futurista e não convencional adicionaram complexidade e custos à produção e ameaçam alienar os compradores de picapes tradicionais, voltadas para utilitários, dizem os especialistas.

Mas Musk, que fixou o preço das três variantes do veículo entre US$ 60.990 e US$ 99.990, disse na quinta-feira que o Cybertruck tem “mais utilidade que um caminhão” e é “mais rápido que um carro esportivo”.

Ele dirigiu o Cybertruck no palco sob aplausos do público e mais tarde entregou os veículos para cerca de uma dúzia de clientes em um evento em Austin, Texas.

“Finalmente, o futuro será parecido com o futuro”, disse ele sobre o design do caminhão, enquanto um vídeo mostrava o Cybertruck rebocando um Porsche 911 e vencendo outro 911 movido a gasolina em uma corrida curta.

As ações da Tesla caíram 2% nas negociações estendidas, após fecharem em alta de 1,6%, a US$ 240,08.

Musk não anunciou os preços dos carros no evento, mas o site da Tesla listou os preços. A versão de maior desempenho, “Cyberbeast”, estará disponível no próximo ano, assim como um modelo com tração integral cujo preço inicial é estimado em US$ 80 mil.

A versão mais barata com tração traseira, a partir de cerca de US$ 61.000, estará disponível em 2025.

“Isso certamente atrairá clientes mais ricos que podem pagar o preço e desejam algo único e peculiar”, disse Jessica Caldwell, chefe de insights da Edmunds Automotive Research.

“Este não é um grande segmento da população que pode pagar por isso, especialmente quando as taxas de juros estão onde estão.”

Depois que Musk estimou em 2019 que o Cybertruck seria vendido por US$ 40.000, o veículo atraiu mais de um milhão de titulares de reservas que fizeram um depósito de US$ 100. Não forneceu um preço atualizado antes de segunda-feira, apesar do aumento dos custos das matérias-primas para veículos elétricos.

Musk disse quinta-feira que os novos depósitos totalizam US$ 250.

Paul Wattie, analista da consultoria AutoPacific, disse que o preço não é uma surpresa para muitos. Watty disse à Reuters antes do evento que o Cybertruck funcionaria bem com um público menor.

Grande oferta

O Cybertruck, com dois anos de atraso, está entrando no mercado de picapes para competir com empresas como Ford (FN) F150 Lightning, Rivian Automotive (RIVN.O) R1T e General Motors (GM.N) Hummer EV.

O R1T da Rivian custa a partir de US$ 73.000, enquanto o F-150 Lightning custa cerca de US$ 50.000. A picape Hummer EV maior e mais potente custa mais de US$ 96.000.

O Cybertruck, o primeiro modelo novo da Tesla em quase quatro anos, é crucial para a sua reputação como fabricante de veículos inovadores. À medida que a empresa luta contra a diminuição da procura de veículos eléctricos (EV) e o aumento da concorrência, o Cybertruck também é fundamental para gerar vendas, mas não na medida dos Modelos 3 e Y de tamanho real da empresa.

Musk moderou as expectativas dos investidores em relação ao produto no mês passado, citando problemas no aumento da produção e alertando que levaria de um ano a 18 meses para torná-lo um contribuinte significativo para o fluxo de caixa.

Antes do lançamento, Musk chamou a atenção da mídia para um tópico diferente, dando uma entrevista repleta de palavrões ao The New York Times na quarta-feira. Ele amaldiçoou os anunciantes que deixaram sua plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, por causa de comentários antissemitas.

“É basicamente um caminhão incrivelmente útil”, disse ele na quinta-feira sobre o caminhão.”Não é apenas uma obra de arte legal como a minha.”

Alcance inexpressivo

A versão de maior alcance do Cybertruck pode percorrer cerca de 340 milhas (547 km) e vem com um “extensor de alcance” ou bateria adicional que estende seu alcance para 470 milhas.

Em 2019, Musk disse que o caminhão seria capaz de viajar 800 quilômetros ou mais com uma única carga.

“Como caminhões, o Ford e o Chevy são mais úteis e certamente mais fáceis de ver”, disse Sam Abu Al-Samid, principal analista de pesquisa da Guidehouse Insights.

“Dado que os Teslas quase sempre subestimam as estimativas de condução (alcance) do mundo real em algo entre 10% e 20%, eu não esperaria que a versão de maior alcance do Cybertruck alcançasse mais de 300 milhas na estrada.” ele disse, observando que o Chevrolet Silverado EV é capaz de exceder seu alcance nominal de 450 milhas.

Musk disse que a Tesla provavelmente atingiria uma taxa de produção de cerca de 250.000 caminhões cibernéticos turcos por ano em 2025. Ele não atualizou isso na quinta-feira.

Durante sua revelação em 2019, o designer-chefe da Tesla, Franz von Holzhausen, pegou uma bola de metal para mostrar a janela inquebrável de “vidro blindado” do caminhão, mas a quebrou.

Na quinta-feira, Holzhausen jogou uma bola de beisebol na janela do Cybertruck, que ricocheteou.

(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru e Hyunjoo Jin e Abhiroob Roy em São Francisco; Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe) Escrito por Sayantani Ghosh. Editado por Bill Berkrot, Peter Henderson e Debba Babington

