Cristiano Ronaldo treina futebol feminino no aquecimento antes da partida da Liga dos Campeões

O astro do futebol Cristiano Ronaldo treina uma anfitriã durante os períodos de aquecimento antes do jogo da Liga dos Campeões do Manchester United contra o clube suíço BSC Young Boys, na terça-feira.

Ronaldo treinava para cobrança de falta quando acertou a bola por cima da barra e acertou o trabalhador de campo na nuca. Eu imediatamente caí no chão.

A mulher ficou alguns minutos no chão, foi quando Ronaldo foi até ela para ver se ela estava bem. No final, a dona de casa volta a se levantar com os seguranças e Ronaldo por perto.

Ronaldo deu à mulher uma de suas camisas número 7 como desculpa.

Aos 13 minutos da partida do Manchester United contra o BSC Young Boys, Ronaldo fez um gol e levantou seu time por 1×0. Porém, o adversário conseguiu marcar dois gols para vir de trás e derrotar um dos melhores times da Premier League.