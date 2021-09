Os negócios não anunciados dos Cardinals para JA Happ e Jon Lester valeram a pena – The Athletic

Oito palavras em quase 2.500. É tudo a que me dedico Fundamentos em um O prazo de negociação terminaE não mencionei o nome do rami esquerdo inicial que havia adquirido. John Lister e J.A. Happ. Tudo o que ela escreveu foi: “… até mesmo os Cardinals (2 por cento) aumentaram sua rotação” – os 2 por cento que indicam as chances do playoff do time no último dia, 30 de julho.

Não fui o único a expulsar os Cardeais. Fãs, mídia e indústria reagiram às adições de Lester Wahab que variam da indiferença ao escárnio. O cardeal na época tinha 51-51, 9 1/2 por jogo em NL Central, 7 1/2 novamente na corrida do wild card. No entanto, eles decidiram que sua solução era Lester, 37, que tinha um 5.02 ERA com Cidadãos, Wahab, 38, que tinha 6,77 ERA com gêmeos. E para que ninguém esquecesse seu ás, Adam WainwrightEle estava prestes a fazer quarenta anos.

“Eu sabia que havia algumas piadas sobre a idade de nossos funcionários”, disse Hap, mas as piadas eram apenas parte disso. Houve críticas verdadeiras também. “Eu entendo”, disse Lester. “Eu sabia que não tinha tido um ótimo ano. Poucas pessoas trocam por alguém com 5 anos e dizem: “Ele está vindo nos ajudar”.

Leicester, ele produziu 4,30 ERAs em oito partidas, incluindo 1,90 nas últimas quatro partidas. O mesmo fez Happ, cuja idade é igual a 2 anos.