Paul Azinger critica Brooks Koepka sobre comentários da Ryder Cup

No que diz respeito a Paul Azinger, Brooks Koepka não precisa estar nas Wesling Streets na próxima semana com a equipe da US Ryder Cup.

Se ele não gostar do evento, disse o ex-capitão e atual analista ao The Golf Channel na quarta-feira, Kupka deve desistir de seu lugar.

“Não tenho certeza se ele gosta tanto da Ryder Cup, se ele não gosta, ele deve desistir de seu lugar e pegar as pessoas que gostaram”, disse Azinger na quarta-feira. via Bob Harrig da ESPN. “Nem todo mundo aceita. Mas se você não gosta dele e não está completamente esgotado, acho que Brooks – especialmente magoá-lo – deveria considerar se ele realmente quer estar lá ou não.”

“E se você adicionar Bryson [DeChambeau] Tão dinâmico, essa seria uma decisão mais fácil para ele. ”

Koepka não parece estar gostando da Ryder Cup

Koepka, em um Entrevista extensa com Golf DigestEle não parece gostar de jogar na Ryder Cup.

“É um pouco estranho, para ser honesto”, disse ele. “Não quero dizer que é uma semana ruim. Somos tão individuais, cada um tem sua própria rotina e uma maneira diferente de fazer as coisas, e agora, é tão bom que deveríamos ter uma reunião neste momento ou Deus faz isso ou ele vai fazer isso. É o oposto do que acontece durante uma semana grande. Se você quebrar uma grande semana, vai fazer muito frio. “

A natureza frenética da Ryder Cup, combinada com o lado da equipe, não é algo de que ele goste. Ele disse que não pode ir à academia, tirar uma soneca ou relaxar, o que torna o jogo mais difícil para ele.

“É difícil”, disse Koepka. “Há momentos em que gosto, ganhei meu jogo. Fiz meu trabalho. O que você quer de mim? Sei como assumir a responsabilidade pelos arremessos que tiro toda semana. Agora, outra pessoa deu um tiro errado e foi embora Estou em um lugar ruim e sei que esse buraco é uma perda. Isso é novo, e você tem que mudar a maneira como pensa sobre as coisas. Você passa de um esporte individual o tempo todo para um esporte de equipe uma semana por ano. É muito longe da minha rotina habitual. “

O oito vezes vencedor do PGA Tour foi o único jogador a não comparecer à sessão de treinos desta semana em Whistling Straits, em Wisconsin, antes do evento que começa em 24 de setembro. Koepka também desistiu do Tour no início deste mês, devido a uma lesão no pulso.

No entanto, apesar de seus sentimentos sobre o evento e sua lesão, Koepka disse que estaria disposto a ir.

Ele disse: “Eu me sinto bem”, via Golfweek. “Eu estava fazendo minha reabilitação, fazendo tudo o que precisava para estar pronto para a copa. Eu estaria lá pronto para jogar.”