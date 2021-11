Crise da fronteira entre Bielorrússia e Polônia: famílias enfrentam noites difíceis sem abrigo

Autoridades da fronteira bielorrussa disseram à CNN na sexta-feira que há 200 crianças e 600 mulheres entre as cerca de 2.000 pessoas reunidas ao longo da fronteira Bruzgi-Kuznica entre a Bielo-Rússia e a Polônia. Alguns deles são apenas bebês ou crianças pequenas.

Migrantes – principalmente do Oriente Médio e da Ásia – buscam cruzar ilegalmente para a Polônia e de lá para outros países europeus, especialmente a Alemanha, em busca de uma vida melhor.

Alguns poucos sortudos têm pequenas tendas; Outros construíram abrigos rústicos com galhos e galhos de árvores coníferas ao seu redor. Atrás deles está a floresta. Em frente à cerca de arame farpado que a Polônia ergueu para mantê-los afastados, ela é guardada pela polícia polonesa, guardas de fronteira e soldados.

Alguns estão esperando há semanas para tentar cruzar a fronteira e há uma sensação de raiva e frustração no ar. Alguns imigrantes já morreram no frio; A hipotermia é um perigo real

Shuksan Babir Hussain, uma mãe de 28 anos, disse que começou a viagem do Curdistão iraquiano com o marido e o filho de quatro anos, Azha Ali Ixdir, porque o menino precisava de uma cirurgia para dores nas costas. Azha, que tem tala nas pernas, disse que não consegue andar.

Quando perguntado por que Azi não fez uma cirurgia no Curdistão, sua mãe respondeu: “Porque a operação não é boa e a operação pode falhar … O médico me disse que a operação na Alemanha é muito boa.”

A equipe da CNN, que acompanhou as autoridades bielorrussas ao acampamento vacilante na sexta e no sábado, viu uma infraestrutura mínima para apoiar as milhares de pessoas amontoadas ali, com dois pequenos tanques de água e nenhum banheiro visível.

A Cruz Vermelha da Bielorrússia está fornecendo comida e água, mas os migrantes que falaram à CNN disseram que as entregas foram insuficientes e não confirmadas. Quase não há o suficiente para manter aqueles que já estão aqui com vida – e as autoridades da fronteira bielorrussa estimam que o número de pessoas na região da fronteira aumentará para 5.000 em uma semana.

Enquanto pessoas desesperadas lutam por lenha, toras para sentar e outros suprimentos de caminhões que levam ajuda, as forças armadas bielorrussas tentam devolvê-los. Os que se aglomeravam em torno de um desses caminhões-pipa foram forçados a se ajoelhar no chão frio antes que alguns pudessem passar para pegar as garrafas.

“Estou com fome, estou com fome”, disse uma garota em inglês.

Os pais de Ahmed e Alaa, junto com sua filha Reda, de 15 anos, disseram à CNN que viajaram do Curdistão iraquiano em busca de uma vida melhor na Europa. Eles disseram que ficaram lá por sete noites, e ainda esperavam que eles fossem para a Europa.

Outro homem, que deu seu nome apenas como Pinar, disse que pagou US $ 2 mil para fazer o vôo do Curdistão iraquiano. “Nosso povo quer ir para a Alemanha”, disse ele.

Os líderes ocidentais acusaram a Bielo-Rússia de fabricar uma crise de migrantes na fronteira oriental da União Europeia em retaliação às sanções por abusos dos direitos humanos.

O governo do presidente Alexander Lukashenko negou repetidamente essas acusações, culpando o Ocidente pelas travessias e acusando-o de maltratar os migrantes.

A Rússia, o maior parceiro político e econômico da Bielo-Rússia, continua defendendo a maneira como Minsk está lidando com a crise na fronteira, enquanto nega qualquer envolvimento nela.

O presidente Vladimir Putin disse em uma entrevista transmitida no domingo pelo canal de TV Rossiya-1 que a Rússia está “pronta para fornecer assistência de todas as maneiras possíveis se, é claro, algo depender de nós”, informou a agência de notícias oficial TASS.

Putin também colocou a responsabilidade pela crise na porta da União Europeia, acusando-a de criar as condições que levaram ao afluxo de migrantes. “E agora eles procuram alguém para culpar, para se isentarem da responsabilidade pelos acontecimentos que estão ocorrendo”, disse ele, segundo a TASS.

O ministro do Interior da Polônia, Mariusz Kaminski, descreveu a deterioração da situação como “um ataque a toda a União Europeia usando uma crise de migração artificial”.

O ministro das Relações Exteriores da Bielorrússia, Vladimir Makei, e o coordenador de política externa da União Europeia, Josep Borrell, falaram por telefone no domingo, disse o Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia. “Vladimir Makei informou seu interlocutor sobre as medidas tomadas pela Bielo-Rússia para limitar o fluxo de migrantes da Ásia, África e Oriente Médio”, bem como para fornecer assistência humanitária, disse o ministério.

Borrell disse ao Le Journal du Dimanche da França que os ministros das Relações Exteriores da UE estenderão na segunda-feira as sanções contra a Bielo-Rússia para incluir companhias aéreas e agências de viagens que se acredita estarem envolvidas em trazer migrantes para a fronteira entre a Bielo-Rússia e a Polônia. Ele disse ao jornal que sanções também podem ser impostas a cerca de 30 autoridades bielorrussas que se acredita estarem envolvidas na crise.

Polônia: tropas “em espera”

Enquanto isso, as autoridades na Bielo-Rússia insistem que estão fazendo tudo o que podem para apoiar as pessoas presas na região da fronteira.

“A situação no campo de refugiados na fronteira bielo-polonesa continua difícil, no entanto, o lado bielorrusso está fazendo o possível para fornecer às pessoas, especialmente às crianças, tudo de que precisam”, disse o Comitê Estadual de Fronteiras da Bielo-Rússia em comunicado no sábado.

“Todas as medidas são tomadas para prestar assistência aos refugiados. O serviço de fronteira garante a necessária ordem e proteção das fronteiras do estado.”

A Polônia impediu que jornalistas e observadores internacionais entrassem na área de fronteira, tornando difícil avaliar a situação do lado polonês da cerca. Mas até agora não há sinais de que as tensões estejam diminuindo.

Os guardas da fronteira polonesa afirmaram no domingo que dezenas de migrantes com a ajuda das forças de segurança bielorrussas estavam se preparando para uma “grande tentativa de romper” a fronteira polonesa.

“Algumas das tendas estão começando a desaparecer. Os estrangeiros obtêm instruções, equipamentos e gás dos serviços bielorrussos. Você pode ver que hoje o lado bielorrusso está se preparando para uma grande tentativa de cruzar a fronteira. Nossas forças estão prontas para a ação”, afirmou o o guarda de fronteira tuitou.

As autoridades polonesas também relataram ter visto mais grupos de oficiais bielorrussos armados e um tumulto crescente entre os migrantes. A televisão estatal bielorrussa, ATN, relatou que um grupo de cerca de 100 ou mais refugiados estava a caminho do campo de migrantes.

O Ministério da Defesa Nacional polonês tuitou no início do domingo que suas forças na região fronteiriça de Koznica foram colocadas “em espera”.

Na noite de sábado, a Polônia enviou um SMS em massa para telefones na região para alertar que os rumores de que a fronteira polonesa não está bem protegida ou que os migrantes terão permissão para entrar na Alemanha são “uma completa mentira e um disparate”. Outra mensagem de texto lia em parte: “A fronteira polonesa está fechada. As autoridades do escritório do BLR mentiram. Volte para Minsk!”

As mensagens incluem um link para um site do governo polonês com uma mensagem mais abrangente e explícita, avisando que qualquer tentativa de invadir a fronteira pode levar a “desenvolvimentos perigosos”.

A demonstração de força que se desdobra em toda a região continua testando um sistema político frágil, com alegações dos Estados Unidos sobre o acúmulo de forças armadas na Rússia, aprofundando as preocupações sobre o potencial para uma crise geopolítica mais ampla.

A vizinha Ucrânia também reforçou as medidas de segurança e anunciou na quinta-feira que realizará exercícios militares com cerca de 8.500 soldados e 15 helicópteros em uma área próxima às suas fronteiras com a Polônia e Bielo-Rússia para enfrentar uma potencial crise de imigração.

Enquanto o confronto internacional continuar, aqueles que estiverem presos entre as forças de segurança polonesas à sua frente e as forças de segurança bielorrussas atrás deles terão apenas esperança e fogueiras para mantê-los em movimento.