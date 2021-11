A Rainha retorna às funções públicas para o serviço memorial

O Palácio de Buckingham confirmou na quinta-feira que o homem de 95 anos estava bem o suficiente para comparecer.

“Como nos anos anteriores, Sua Majestade, a Rainha, assistirá ao serviço religioso da varanda do edifício FCO”, diz o comunicado do palácio.

O príncipe Charles, o filho mais velho da rainha, que completou 73 anos no domingo, depositará uma coroa de flores em nome de sua mãe, como fez em todas as ocasiões do Memorial Day desde 2017.

A esposa de Charles, Camilla, assim como o duque e a duquesa de Cambridge, o conde e a condessa de Wessex e a princesa Anne, entre outros membros da família, também comparecerão ao serviço.

Após o serviço religioso, o príncipe William saudará os manifestantes das organizações veteranas da Horse Guards ‘Walk.

No início desta semana, Charles deu uma atualização sobre a saúde de sua mãe durante um noivado no sul de Londres. Um transeunte curioso garantiu que ela estava “bem, obrigada” em resposta à sua pergunta, de acordo com vários jornais britânicos.

Já se passaram mais de três semanas desde que a Rainha compareceu a um evento público – quando ela ofereceu uma recepção para líderes empresariais no Palácio de Buckingham antes da conferência climática COP26 em Glasgow. No dia seguinte, o rei cancelou abruptamente uma viagem iminente à Irlanda do Norte e passou uma noite no hospital, o que um porta-voz na época descreveu como uma “investigação preliminar”.

Desde então, por ordem de seu médico, a família real reduziu drasticamente seu diário. Ela estava quase descansando em Windsor, fazendo algumas tarefas leves por link de vídeo e telefone.

No entanto, consegui partir para um fim de semana há muito planejado, de acordo com uma fonte real na semana passada. Foi uma pequena pausa nas memórias por um tempo, já que os médicos deram a ela toda a clareza para ir a Sandringham de helicóptero, de acordo com o The Mirror. Parece que ela está viajando para casa em seu país para fazer os preparativos para receber sua família no Natal, acrescentou o relatório.

Antes disso Elizabeth foi vista Ela dirige pela casa em Windsor , no que seria uma visão tranquilizadora para muitos observadores da família real.

Embora ela possa ter inicialmente relutado em diminuir o ritmo há duas semanas, ela expressou sua intenção de aparecer no conhecido memorial, certificando-se de que fosse mencionado no anúncio inicial do palácio.

O evento memorial no domingo é uma das datas mais importantes no calendário da Rainha a cada ano. Como chefe da nação, parte de seu papel é ser um símbolo unificador para o país. Ela entende que se espera que represente a nação, um dever ao qual há muito se dedica inteiramente.

Outra razão pela qual o rei atribui tanta importância ao envolvimento está em seu papel como comandante em chefe das Forças Armadas Britânicas. Ela também viveu a Segunda Guerra Mundial enquanto ainda era uma jovem princesa. Ela sabe que, se não aparecer como sempre, ele sentirá sua ausência.

Embora sua presença tenha sido garantida no domingo, a Rainha está acatando as instruções recentes de profissionais médicos para diminuir o ritmo. “Ciente dos últimos conselhos de seus médicos, a Rainha decidiu não comparecer à Missa Geral do Sínodo e à Sessão de Abertura na terça-feira, 16 de novembro, e o Conde de Wessex comparecerá conforme programado”, acrescentou o palácio em um comunicado na quinta-feira.

O serviço do Sínodo Geral Perdido da Rainha, a legislatura da Igreja da Inglaterra, mais Conferência do Clima em Glasgow , são sinais claros de que a Rainha provavelmente continuará reduzindo sua agenda à medida que o ano chega ao fim.

“Daqui para frente, especialmente quando entrarmos no inverno com Covid, veremos a Rainha fazendo mais chamadas de zoom e menos reuniões pessoais”, disse a historiadora da CNN e especialista real Kate Williams anteriormente. “Mas eu acho que quando o inverno acabar, ela estará ansiosa para se reerguer, voltar lá para conhecer pessoas. É apenas se os médicos concordarão ou não com isso.”

A família real faz uma série de compromissos que se concentram em reconhecer os serviços das Forças Armadas britânicas e comemorar os sacrifícios dos soldados e mulheres da nação em guerras mundiais e outros conflitos.

No sábado, Charles e Camilla lideraram outros membros da família real no Royal British Legion Memorial Festival no Royal Albert Hall em Londres.

A Duquesa da Cornualha também representou a família quando eles visitaram a Praça do Memorial na Abadia de Westminster na quinta-feira para o Dia do Armistício. Continuando uma tradição que começou em 1928, milhares de pequenas cruzes de madeira, papoulas de papel e outras formas de homenagem foram homenageadas em memória dos soldados mortos. A Duquesa os observou antes de permanecer em silêncio por dois minutos.

Ela também visitou a Tumba do Guerreiro Desconhecido dentro da Abadia e plantou flores – um costume estabelecido pelo Duque de Edimburgo anos atrás.