Policial polonesa Domingo disse Eles prenderam 22 cidadãos iraquianos entre 50 pessoas que cruzaram a fronteira perto da cidade de Starzina, Cerca de 80 milhas de onde os imigrantes se reúnem na Bielo-Rússia.

Soldados bielorrussos foram registrados destruindo as cercas que demarcam a fronteira com a Polônia e cegando as unidades polonesas com poderosas luzes e lasers, Guardas de fronteira poloneses Ele disse no Twitter.

O primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki disse em uma entrevista no domingo à Agência Polonesa de Notícias que a situação na fronteira “foi longe demais” e sugeriu que, junto com a Letônia, Lituânia e Estônia, a Polônia poderia invocar o Artigo 4 do Tratado da OTAN, que exige consultas militares quando a integridade territorial de um Estado membro está ameaçada.

Um soldado polonês também foi morto na fronteira na noite de sábado, com um ferimento à bala, que as autoridades descreveram como um acidente.

Cantor Khalil Contribuiu para a reportagem de Sulaymaniyah, Iraque.