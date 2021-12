COVID Holiday Travel: United, Delta e JetBlue cancelaram muitos voos na véspera de Natal devido ao clima e à altura da Omicron

NOVA YORK (WABC) – Pelo menos três grandes companhias aéreas anunciaram que estão cancelando coletivamente mais de 300 voos na véspera de Natal – alguns devido ao aumento da variável omicron.

A United Airlines disse na quinta-feira que cancelou preventivamente 112 voos para sexta-feira. O aplicativo da United disse aos clientes em alguns voos cancelados que era “devido a um aumento nos casos de COVID que limitavam a disponibilidade da tripulação”.

De acordo com o site de rastreamento de companhias aéreas Flight Aware, o número de cancelamentos saltou para 168 na sexta-feira – 8% de todos os voos da United Airlines na véspera de Natal.

Um porta-voz da United divulgou a seguinte declaração:

“O aumento de casos Omicron em todo o país nesta semana teve um impacto direto sobre nossas tripulações de vôo e as pessoas que comandam nossas operações. Como resultado, infelizmente, tivemos que cancelar alguns voos e notificar os clientes afetados com antecedência de sua chegada ao aeroporto. Lamentamos a interrupção e estamos trabalhando muito para remarcar o maior número possível de pessoas e transferi-las para o aeroporto.

A Delta Air Lines está logo atrás deles com 115 voos cancelados (5% do total de voos), e a JetBlue agora tem até 49 cancelamentos, de acordo com a Flight Aware.

A Delta diz que isso se deve a uma combinação de problemas, incluindo possível mau tempo e o efeito da variável omicron.

Um porta-voz oficial emitiu a seguinte declaração:

“As equipes da Delta esgotaram todas as opções e recursos – incluindo redirecionamento e substituição de aeronaves e tripulações para cobrir voos programados – antes de cancelar cerca de 90 voos para sexta-feira. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo atraso em seus planos de viagem de férias. Trabalhando duro para levá-los até onde eles precisam estar o mais rápido possível. E com a maior segurança possível no próximo voo disponível. ”

A American Airlines está em muito boa forma em comparação. A companhia aérea diz que cancelou apenas seis voos em todo o país.

Além disso, a Alaska Airlines diz que teve que cancelar um pequeno número de voos nos últimos dias devido ao isolamento de alguns de seus funcionários após relatar a exposição ao COVID-19.

A companhia aérea agora está oferecendo pagamento extra para seus funcionários saudáveis, que podem trabalhar em turnos extras no próximo fim de semana de Natal. De acordo com a FlightAware, o Alasca cancelou apenas nove voos até agora na véspera de Natal.

Enquanto isso, as viagens aéreas aumentaram 184% em relação a 2020, de acordo com o AAA, com o surgimento da fadiga pandêmica.

Se você não viaja há algum tempo, o TSA tem esta mensagem:

“O posto de controle pareceria um pouco diferente se você não tivesse voado desde antes da pandemia”, disse Lisa Farbstein, da Administração de Segurança do Transporte. “Os oficiais da TSA estarão usando luvas, eles estarão usando máscaras e você estará atrás de escudos de acrílico novamente para ajudar a fazer o que podemos fazer para ajudar a reduzir os pontos de contato.”

Mais de 100 milhões de americanos viajam neste fim de semana, mas mesmo com esse aumento nas viagens aéreas, a grande maioria está pegando as estradas.

AAA diz que a melhor hora para dirigir é agora. Se você estiver dirigindo entre 14h e 18h em uma sexta-feira, é provável que haja engarrafamento.

