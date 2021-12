Futuros da Dow: o rally do Papai Noel chega mais cedo com o rally da Tesla, esses cinco sinais de compra rápida

Os futuros da Dow abrirão no domingo à noite, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. A recuperação do mercado de ações aumentou na semana passada, com o S&P 500 quase atingindo um novo recorde, enquanto uma lista diversificada de líderes lançava sinais de compra, incluindo ações da AMD e do Google, controladora. o alfabeto (o Google)







Embora possa não ser tudo o que os investidores querem do Papai Noel nas férias de Natal, é muito melhor do que o pedaço de carvão que eles esperavam depois de segunda-feira, 19 de dezembro.

Tesla (TSLA) foi um grande vencedor na semana passada, recuperando forte de uma base alta anterior para cruzar a seqüência de 50 dias. Mas as ações da Tesla ainda não estão em uma faixa de compra. ao mesmo tempo Tradeweb. Markets (TW), ArcBest (ARCB), Micro dispositivos avançados (AMD), Western Pharmaceutical Services (WST) e o Inventário do Google estão disponíveis agora.

Ações da Tesla, Google, AMD e TW estão em execução IBD Leaderboard. O inventário do Google está ativado SwingTrader. O inventário do Google e o WST estão ativados Líderes de longo prazo do IBD. As ações do Google, West Pharma, Tradeweb e AMD estão em defeito 50. Tradeweb também é Estoque IBD hoje.

O vídeo incluído neste artigo cobre a recuperação do mercado e a análise das ações da Tradeweb, AMD e ARCB.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow abrem às 18h ET, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Mercados de ações dos EUA e muitas bolsas de valores ao redor do mundo Fechado na véspera de Natal.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações compartilhado.

Notícias do coronavírus

O número de casos de coronavírus em todo o mundo atingiu 278,93 milhões. As mortes de Covid-19 ultrapassaram 5,4 milhões.

O número de casos de coronavírus nos Estados Unidos atingiu 52,8 milhões, com o número de mortos ultrapassando 834.000.

Os novos gabinetes da Covid estabeleceram um recorde mundial em 23 de dezembro, e um recorde em 11 meses nos Estados Unidos, já que os turboalimentadores Omicron altamente variáveis ​​já estão crescendo em muitas partes do mundo. No entanto, em média, os casos do Omicron parecem ser mais brandos do que os casos anteriores da Covid. A mortalidade ainda não aumentou.

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações na semana passada começou mal, mas depois veio forte, com três ganhos sólidos e fechando perto das altas da sessão. Tecnicamente, ainda é um pouco cedo na carreira do Papai Noel, mas os investidores não se importaram em abrir os presentes mais cedo.

O Dow Jones Industrial Average subiu 1,65% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 2,3%. O Nasdaq Composite e o pequeno Russell 2000, que pareciam o pior na segunda-feira, subiram 3,2% em ganhos semanais.

O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 9 pontos-base na semana passada, para 1,49%. Os preços do petróleo bruto subiram 4%, para US $ 73,79 o barril.

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) recuperou 4,75% na semana passada. O inovador IBD Breakout Opportunities ETF (em forma) aumentou 3,5%, quase um nível recorde. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) fez 2,4%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) subiu 4,4%, com as ações da AMD sendo um componente-chave.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) em 3,1% na semana passada. Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura Global X EUA (berço) aumentou 1,7%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) aumentou 6,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) aumentou 2,7%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE(Até 0,9% e o ETF de seleção financeira SPDR)XLF) 0,6%, depois de ambas as perdas terem apagado pesadas no início da semana. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) até 1%, em novas máximas.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) subiu 1,9% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 0,6%. As ações da Tesla continuam a ocupar o primeiro lugar entre os ETFs da ARK Invest.

Estoque Tradeweb

As ações da Tradeweb saltaram 3,8% para 98,89 na quinta-feira, limitando um ganho semanal de 4,2%. A TW saltou mais alto na linha de 50 dias e quebrou a linha de tendência, que emitiu um sinal de compra antecipado na quinta-feira. Mas continuou a subir, estabelecendo um recorde por um breve período superior a 99,35 ponto de compra A partir de Apertado quatro semanas O estilo que era quase de base plana. A linha de força relativa das ações da TW está se aproximando de um nível recorde.

Em outro sinal positivo, outros mercados financeiros ou bolsas de valores, incluindo o dono da Bolsa de Valores de Nova York Intercontinental Exchange (gelo), Nasdaq (NDAQ), CME مجموعة group (CME) e muitos deles se comportam bem.

ArcBest Stock

As ações da ArcBest saltaram 5,45% para 111,65 na semana passada, em um movimento externo de alta, para liquidar um linha de tendência E um topo de curto prazo onde o retrocesso da linha de 50 dias se estendeu. Isso proporcionou uma entrada antecipada de ações da ARCB, que tem um ponto de compra oficial de 116,89.

Muitas outras empresas de transporte rodoviário, incluindo JB Hunt (JBHT) E bolso (saia), também é formado.

AMD Stock

As ações da AMD subiram 1,6% para 146,14 na quinta-feira, quebrando a linha de tendência e limitando uma forte recuperação semanal da linha de 50 dias. É factível aqui, com a alta de 16 de dezembro de 147,93, outro grande obstáculo.

Muitos outros fabricantes de chips, incluindo a concorrente AMD nvidia (NVDA), em ou perto de pontos de compra.

West Pharma Stock

O estoque da West Pharmaceutical quebrou acima de A copo com alça Principal ponto de compra em 458,09 na quinta-feira, de acordo com Análise MarketSmith. Isso continuou com o forte salto das sequências de 21 dias e 10 semanas. As ações do WST subiram 2,2% para 459,84 na semana. Como recurso médico, o estoque da WST é outro jogo de “picaretas e pás”, gerando um crescimento consistente.

Uma variedade de ações médicas está mostrando força nas últimas semanas.

estoque do google

As ações do Google se recuperaram, após atingir a baixa de dois meses na segunda-feira, postando um ganho semanal de 3,7%, para 2.938,33. Isso está de volta acima da linha de 50 dias, uma linha de tendência curta e um antigo ponto de compra em 2925,17. O estoque do Google agora tem um arquivo base plana Com 3.019,43 pontos de compra.

Tesla Stock

As ações da Tesla atingiram a baixa de 886,12 na manhã de terça-feira, superando uma alta de 38% de 900,50. base do copo O ponto de compra foi liberado no final de outubro. Mas as ações subiram depois disso, saltando mais de 14% na semana para 1.067 e recuperando sua média móvel de 50 dias. As ações da Tesla foram as que mais ganharam para o S&P 500 na quarta e quinta-feira em volume acima da média, mesmo com a queda das negociações do mercado geral.

O CEO Elon Musk indicou, em meio a alguma confusão, na semana passada que estava perto de concluir a venda das ações da TSLA para cobrir o pagamento de impostos.

Embora o salto da base anterior e acima da linha de 50 dias sejam movimentos de alta, a ação da Tesla ainda não é acionável. O EV gigante tem uma coesão que pode ser considerada um base dupla inferior Com 1.202,05 pontos de compra. A linha de tendência descendente desde a alta do início de novembro fornece uma entrada antecipada em torno de 1115.

Musk disse na sexta-feira à noite que a Tesla está lançando o FSD Beta 10.8, a versão mais recente do sistema de assistência ao motorista usado por milhares de proprietários que dirigem sozinhos.

No início de janeiro, talvez antes da abertura do primeiro pregão de 2022 em 3 de janeiro, a Tesla divulgará os números de produção e entrega do quarto trimestre. Os analistas esperam outro trimestre recorde para entrega, com fábricas perto de Berlim e Austin devendo iniciar a produção em breve.

Análise de aumento de mercado

A recuperação do mercado de ações parece promissora novamente. Na segunda-feira, o Nasdaq quebrou suas mínimas no início de dezembro, encerrando sua tentativa de subir. Mas o S&P 500 não, então o mercado geral continuou a subir. Não parecia bom na época. Mas os principais indicadores se recuperaram fortemente nas três sessões seguintes, recuperando suas médias móveis de 50 dias.

O S&P 500 atingiu sua alta de fechamento na quinta-feira, enquanto o Nasdaq quebrou a linha de tendência e cruzou sua alta em 16 de dezembro, quando o mercado reverteu drasticamente para baixo. Essa medida dá mais confiança na correção da recuperação do mercado.

O índice Russell 2000 se recuperou de uma baixa de nove meses na segunda-feira, mas ainda está abaixo das linhas de 200 e 50 dias. Esta é uma boa indicação da amplitude do mercado em geral, que melhorou nas últimas sessões, mas ainda é angustiante. Novos máximos cruzaram novos mínimos Quinta-feira, transformação bem-vinda.

Liderança de mercado

Do lado positivo, a liderança de mercado continua a se expandir.

As ações de viagens tiveram grandes ganhos, uma indicação clara de que os mercados, por enquanto, estão mais uma vez mais confiantes sobre a variante Omicron Covid. Os medicamentos eram silenciosamente extremamente poderosos. Inventário de rede Eles são líderes claros nas últimas semanas. TW Stocks e outras ações do mercado de ações estão indo bem, enquanto muitas finanças não estão longe de parecer interessantes.

Muitos chips estão emitindo sinais de compra, incluindo ações da AMD e muitos fabricantes de equipamentos de chips. As jogadas de caminhões parecem fortes, com as ações da ARCB provavelmente conduzindo uma caravana nas próximas semanas. Os estoques relacionados à habitação, apesar de alguns solavancos, continuam fortes.

O software continua sendo uma área fraca, mas existem alguns núcleos fortes.

O que você está fazendo agora

A recuperação do mercado de ações está mostrando um ímpeto real. Você pode começar a adicionar mais à sua exposição, caso ainda não tenha feito isso. Mas não se precipite repentinamente em ações. Veja como você faz algumas compras iniciais. Se suas ações e o mercado continuarem indo bem, você poderá gradualmente sair das margens.

Para se preparar, trabalhe em suas listas de observação. Procure ações com forte força relativa que estão mantendo ou recuperando um suporte importante. Certifique-se de incluir ações de uma variedade de grupos e setores. Em seguida, concentre-se em ações acionáveis ​​ou assim.

Historicamente, os investidores podem esperar mais ofertas na próxima semana. A tradicional alta do Papai Noel cobre os últimos cinco pregões do ano, bem como os dois primeiros pregões do novo ano.

Mas não é uma garantia. Embora o mercado tenha reagido positivamente às últimas manchetes de Omicron da Covid, o coronavírus ou outras manchetes poderiam turvar os mercados em meio a um volume de negociação leve.

Ler A grande imagem Todos os dias para ficar em sintonia com as tendências do mercado, ações e setores líderes.

Siga Ed Carson no Twitter em Tweet incorporar Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

