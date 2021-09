Condado de Britney Spears: Pai removido do cargo de governador

Britney SpearsSeu pai, Jamie Spears, foi afastado de sua tutela, após uma longa e prolongada batalha legal que continuou desde que a estrela pop foi colocada sob um acordo judicial em 2008.

A juíza Brenda Penny determinou que o pai de Spears não serviria mais como curador dos bens de sua filha e prontamente o retirou da custódia.

John Zabel, um contador, substituirá temporariamente o pai de Spears no papel de guardião de sua propriedade, o que significa que agora ele controlará todas as suas decisões financeiras até que os próximos passos sejam determinados. Judy Montgomery, que é responsável pelo cuidado de Spears por seu personagem, ainda está no caso.

Nenhuma decisão foi tomada sobre o destino da tutela, que o advogado de Spears, Matthew Rosengart, disse que deve acabar neste outono. Rosengart sugeriu marcar uma audiência de rescisão nos próximos 45 dias, outubro ou novembro. Rosengart disse ao juiz que a estrela pop concordou com seu curso de ação proposto, primeiro suspendendo seu pai e, em seguida, encerrando a guarda, o que seria do melhor interesse dela.

O advogado do pai de Spears, Vivian Touraine, contestou veementemente o comentário e chamou Zabel de “estranho” no caso.

Esta notícia é o desenvolvimento mais significativo na contínua saga conservadora de Spears, que surgiu nos últimos meses aos olhos do público. O verão passado viu mais movimento no caso de Spears do que em 13 anos, em grande parte devido ao testemunho público da estrela e a capacidade de contratar seu próprio advogado.

O verão passado viu mais movimento no caso de Spears do que nos últimos 13 anos, em grande parte devido ao testemunho público da estrela e a capacidade de contratar seu próprio advogado. Conforme o problema começou a surgir aos olhos do público nos últimos meses, o interesse público atingiu o ponto mais alto, capturando as manchetes em todo o mundo com um grito de guerra para #FreeBritney.

O caso também lança luz sobre o sistema de preservação pública, levantando questões sobre as leis e direitos de governadores, como Spears.

Em 23 de junho, a estrela pop deu um testemunho violento, a primeira vez que ela se dirigiu ao tribunal publicamente em seus 13 anos de regência, embora tenha dado testemunho privado em 2019, que a cantora descreveu como sendo ignorado. Durante sua declaração de 24 minutos em junho, Spears disse ao juiz que sua tutela era “abusiva” e exigiu seu término sem avaliação adicional.

Nas semanas desde o primeiro testemunho de Spears, a equipe jurídica em torno de sua posição passou por grandes mudanças.

Seu advogado nomeado pelo tribunal, Samuel Engham III, que representou a estrela pop desde o início de seu mandato e supostamente ganhou US $ 3 milhões para representar a estrela, Pedido do tribunal para despedi-lo de seu caso, antes de ser concedida a manutenção de seu próprio advogado com Rosengart. Empresa de gestão de fortunas, Bessemer Trust, que estava prestes a assumir como co-conservadora de Spears e trabalhar ao lado de seu pai também Retirou-se da tutela. O empresário de longa data de Spears, Larry Rudolph, saia tambémDepois de 25 anos trabalhando ao lado do superstar, ela passou de uma estrela adolescente a uma superstar global.

Spears tem lutado publicamente contra seu pai, pedindo ao juiz que a tire da custódia, dizendo que ela acredita que ele deveria estar na prisão. Documentos secretos do tribunal revelados em documentários recentes e através de vários relatórios mostraram que Spears tem tentado sair da tutela por anos, apesar de seus guardas dizerem o contrário.

Depois de mais de uma década enfatizando que ela precisava ser tutelada, o pai de Spears mudou de opinião em agosto, de repente Concordando em renunciar à tutela que o supervisionou desde que foi aprovado pelo tribunal em 2008. Logo depois, no início de setembro, ele repentinamente pediu ao tribunal que encerrasse totalmente a tutela – 180 de todas as suas declarações anteriores, incluindo A última acusação no início de agosto Sua filha famosa está “psiquicamente doente” e pode precisar de um contrato médico. Especialistas jurídicos apontaram Que Spears viu a escrita na parede e solicitou que a tutela fosse encerrada para se livrar de qualquer responsabilidade.

À medida que aumenta o interesse público, a história de Spears se tornou alimento para programação turbulenta. Vários documentários sobre Spears foram exibidos antes da audiência.

Em FX e Hulu’s “Controle sobre Britney Spears,” Na sequência de “Framing Britney Spears”, indicada ao Emmy, o New York Times desmascarou as acusações convincentes de que o pai e os guarda-costas de Spears estavam de olho na estrela pop rastreando seu telefone e ligando para sua casa, obtendo áudio gravações de suas reservas privadas em seu quarto. A CNN exibiu um especial de uma hora intitulado “Sumaya: Britney Spears ‘Battle for Freedom”. E na terça-feira, a Netflix divulgou um documento muito aguardado dirigido por Erin Lee Carr, Britney vs Spears Que deu uma olhada na rede conservadora, além do pai de Spears, ou seja, seu ex-empresário, Lou Taylor do Tri Star Sports and Entertainment Group.

O pai de Spears é seu parceiro de manutenção desde 2008, quando a cantora sofreu um colapso público. Ele se tornou o único guardião em 2019, depois que o advogado Andrew Walt renunciou à guarda compartilhada. Em setembro de 2019, ele cedeu temporariamente seus poderes e Montgomery tornou-se o curador de sua pessoa, o que significa que ela se tornou responsável pelo bem-estar médico e pessoal de Spears.

Sob sua supervisão, Spears continuou a gravar música e tocar regularmente em sua residência em Las Vegas, ganhando centenas de milhões de dólares. A maioria dos indivíduos sob tutela não tem habilidade para trabalhar, então a condição de Spears era muito anormal. Sob os termos da tutela, a cantora era responsável por pagar taxas legais exorbitantes de ambos os lados, enquanto seus guarda-costas obtinham grandes lucros em suas funções de tutora.

Apesar de palavras de luta Da cantora e de seu advogado, assim como de muitas alegações que foram descobertas por meio de documentários, o pai de Spears negou repetidamente todas as alegações de irregularidades e afirmou que está apenas zelando pelos melhores interesses de sua filha.