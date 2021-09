Ellen Pompeo relembra a rivalidade com Denzel Washington durante as filmagens de ‘Grey’s Anatomy’: ‘We Go at it’

Ellen Pompeo Saiba o que você quer no grupoanatomia do instinto. “

o Atriz de 51 anos estrelou em drama médico Desde que começou em 2005 e viu uma longa lista de celebridades passarem pelo show como estrelas convidadas ou diretores convidados.

Ele era uma daquelas estrelas Denzel WashingtonQuem dirigiu o episódio da 12ª temporada intitulado “The Voice of Silence”.

No primeiro episódio de seu novo podcast, “Tell Her”, Pompeo chamou a produtora executiva Debbie Allen, de 66 anos, para dirigir um episódio como uma “surpresa” para Pompeo mantê-la interessada depois que ela estrelou no programa por mais de uma década. .

A atriz compartilhou: “Talvez ele tenha vindo três semanas antes de ser preso porque Denzel não assiste muito à TV e provavelmente nunca viu o programa”. “Ele fez o show porque sua esposa é uma grande fã dele. Sua esposa é quem realmente disse a ele, ‘Este show é incrível, você deveria ir fazê-lo.'” “Acho que ele considerou um bom exercício entrar e dirigir algo rapidamente.”

Pompeo observou que Washington teve uma presença “incrível” no set e que ele era uma “estrela por uma razão”, mas sentiu que não tinha experiência de direção. Tela pequena.

“Denzel é uma estrela de cinema, certo? Ele não sabe nada sobre direção de TV”, afirmou ela.

“The Voice of Silence” continua sendo o único episódio de televisão dirigido por Washington. Antes disso, tire uma lima Filmes “Anthone Fisher” e “The Great Debaters” – desde então dirigiu “Fences” e A Journal for Jordan.

No episódio, sua personagem Meredith Gray apresentava uma fratura da mandíbula de um paciente epiléptico. Então ela e Washington discordaram sobre como o ator doente deveria se desculpar com Meredith quando chegasse a hora.

“Eu realmente não queria falar com esse ator ou vê-lo antes de fazer aquela cena, então eu não interagi muito com ele”, relembra a estrela. “E então ele se desculpou comigo, mas ele estava apenas fazendo isso em silêncio. Ele fez a escolha de falar muito baixo. E eu estava chateado por ter que sentar lá e ouvir aquele pedido de desculpas. E ele não estava me olhando O olho. Novamente, nós gostamos de atores que tomam decisões. E eu gritei na cara dele, eu estava tipo, ‘Olhe para mim! Quando você estiver se desculpando, olhe para mim! “E isso não estava no diálogo.”

Ela disse que Washington pressionou Pompeo a seguir o cenário, acrescentando que “a carne de porco foi para …”

Ela revelou: “Ele estava tipo, ‘Eu sou o diretor! Não diga a ele o que fazer! ‘Eu estava tipo,’ Ouça, mãe – Kerr, este é o meu programa! Esta é a minha coleção! Quem você vai me dizer – você mal sabe onde fica o banheiro! ‘

A atriz disse ter “o maior respeito” pela vencedora do Oscar como atriz e diretora, apesar de sua discordância.

“Fomos até ela um dia”, acrescentou ela. TooFab. “Então sua esposa veio visitá-lo, e eu não estava falando com ele. Eu estava bravo com ele. E eu disse para sua esposa, eu estava tipo, ‘Sim, ele gritou comigo hoje.'” Ele me permitiu naquele dia, e eu não estou bem com ele, eu não olho para ele, eu não falo com ele. “

No final, ela disse que a briga foi fruto de dois artistas que eram “apaixonados e apaixonados”.

“Foi uma grande experiência, foi realmente uma grande experiência”, admitiu. “Isso é o que é preciso para fazer as coisas boas funcionarem. Ficamos bem depois. Ele é apenas uma das melhores pessoas que já fez.”

Representantes de Washington não responderam imediatamente a um pedido de comentários da Fox News.