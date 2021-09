A Razer faz “luvas de jogo” ridículas para gamers móveis

O rigor mortis está definido. foto : Scanner

Não é primeiro de abril, mas ninguém disse à Razer quando ela anunciou “mangas de dedo”. Sim, mangas de dedo: são literalmente pequenas mangas que cobrem seus dedos e têm o objetivo de melhorar sua aderência, e essas mangas de dedo estão sendo colocadas no mercado de brinquedos.

Esta não é a primeira vez que a Razer anuncia um produto que parecia muito bobo para ser verdade. Mas, ao contrário do conceito da Razer da máscara facial Covid habilitada para RGB, projeto avelãEsta tampa de dedo de jogo já está disponível para compra em seu site.

As luvas de dedo “antiderrapantes” destinam-se a pessoas que jogam jogos portáteis, como É um jogo eletronico (ou o que quer que as crianças estejam brincando hoje em dia) para ajudar a manter seus telefones à mão com segurança enquanto ganham o último vitória real. De acordo com o site, as mangas são feitas de “tecido macio de alta sensibilidade” (35% tecido de fibra de prata, 60% n Cor, 5% s pandex), “leve e respirável” e vem em apenas um tamanho. Eu tenho que elogiar a restrição em exibição da Razer que não o faz brilhar. As vezes menos é mais.

A Razer não é a primeira empresa a ter a ideia de fazer capas de jogos, mas ao contrário de seus concorrentes mais recentes no mercado – vendedores noturnos da Amazon com nomes como Powstro, Flydigi e Sameo – a Razer já tem imóveis nas casas dos jogadores . Então, lifestylers da Razer: vão e comprem a borracha do dedinho. Vá em frente, vou esperar. Afinal, é importante jogar jogos seguros.

Embora a manga do dedo do jogo pareça uma piada para outra, jogos de computador Ele ressaltou que as mangas de dedo têm um certo nível de demanda do mercado porque a indústria de jogos para celular agora Está avaliada em US $ 15,1 bilhões. Podemos rir agora, mas … bem, ainda estamos rindo agora. Boa sorte para a Razer.

Embora eu, pessoalmente, não pretenda comprar uma caixa dessas mangas de dedo para o meu celular Tetris Divertido de jogar, eu não ficaria bravo se a Razer ou outra organização decidisse criar um novo desafio para jogos de luta com a mesma abordagem geral. Caramba, eles podem até iluminar tudo que me interessa. Este scanner era gratuito, me ligue!