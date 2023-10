Como testar o stick drift em Modern Warfare 3

A Sledgehammer Games permitiu aos jogadores testar e depurar o stick drift no MW3.

Stick Drift é o pior cenário para os fãs de qualquer jogo de tiro. Entradas erradas podem tornar a busca de direção um pesadelo, arruinando completamente a jogabilidade.

No entanto, existem algumas soluções quando se trata de se deixar levar pela compra de um novo console Martelo pesado Você tenta corrigir isso criando uma solução para o jogo.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as configurações anti-stick drift do Modern Warfare 3.

Como encontrar o modo stick drift

Os jogadores encontrarão a configuração de stick drift em “Controlador” no menu de configurações. Na parte inferior do menu, haverá uma seção intitulada “Dead Inputs” onde as configurações de stick drift podem ser acessadas.

No lado direito da tela, o jogo exibirá um diagrama dos controles esquerdo e direito, bem como de ambos os gatilhos. Todos os quatro podem ser modificados dependendo do que for necessário para o console.

Onde é feito o teste de deflexão do bastão?

A primeira opção na configuração da zona morta é o “Teste de zona morta de stick”, onde o jogo permitirá ao jogador mover seus sticks livremente e ver a localização exata no mapa. Dependendo da direção que precisa de assistência, esse mapa pode então ser traduzido no mínimo ou máximo que precisa ser alterado para aquele stick.

Não há mapa dos botões de operação, mas essas configurações podem ser encontradas na parte inferior do mesmo menu suspenso. Desta vez há um diagrama para ambos os gatilhos que pode ser alterado dependendo da quantidade de pressão que o jogador deseja aplicar.

Entrada de zona morta padrão

Antes de começar a alterar as configurações, é importante observar qual configuração começou em qual número. Cada controle deslizante possui um número específico que corresponde a um controlador que não possui stick drift. Se você acabar alterando suas configurações para algo que não gosta, aqui estão os padrões para você voltar ao caminho certo.