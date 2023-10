Assassin’s Creed Mirage oferece uma experiência refinada em todos os consoles da geração atual

A série Assassin’s Creed, desenvolvida pela Ubisoft Bordeaux, comemora seu 15º aniversário este ano com Assassin’s Creed Mirage. Originalmente planejado para ser uma expansão para Assassin’s Creed Valhalla de 2020, o tamanho geral do Mirage certamente foi reduzido desta vez. Espere uma aventura mais curta e narrativamente mais precisa – e isso não é uma coisa ruim. Nem todo jogo precisa ser épico. Mirage também se concentra em um personagem principal este ano, chamado Basim – um novo recruta da Irmandade dos Assassinos, que libera suas habilidades de parkour em uma bela realização da Bagdá do século IX. Da periferia árida da cidade à agitação dos portões de Damasco, tudo ganha vida com o Ubisoft Anvil Engine. Mas quanto a tecnologia evoluiu do AC Valhalla, se é que evoluiu?

Embora relacionado à tecnologia Valhalla, o Mirage é um projeto menor no geral. Basta olhar para os tamanhos de instalação na série Embora de tamanho reduzido, o bairro Mirage de Bagdá ainda é lindamente projetado por artistas da Ubisoft. Cada área da cidade está repleta de detalhes: entre os poços da tinturaria e até os estábulos em frente ao palácio do príncipe. O uso de iluminação volumétrica também é importante: ao entardecer, a erupção de poeira é captada por raios de luz, conferindo uma forte sensação de profundidade. A única desvantagem é que o detalhe do personagem não se sustenta: a física do tecido só entra em ação em uma certa distância, enquanto de perto algo não parece muito certo do ponto de vista do olho humano. O design do mundo do Mirage é ótimo, mas os modelos de personagens que o preenchem ainda não estão no mesmo nível.

Análise de vídeo de Assassin’s Creed Mirage – Digital Foundry.

Isso se aplica a todos os consoles, do PS5 à Série A primeira boa notícia é que todos os três consoles são lançados com as mesmas opções. Existem dois modos – como no Valhalla: um modo de taxa de quadros de 60fps e um modo de qualidade HD de 30fps. O PS5, Série Embora tenha como objetivo 30fps, o maior argumento decisivo é a resolução. Você pode obter resolução dinâmica de 4K no PS5 e na série Na Série S, obtemos uma resolução dinâmica de 1620p ainda impressionante, com limites inferiores de 1512p.

Em termos de diferenças visuais, o PS5 e a Série Somente quando comparamos a Série S com a Série X é que vemos diferenças reais no modo de qualidade de 30fps. Focando nos dois consoles Xbox, as margens são pequenas, mas dignas de nota. Em primeiro lugar, durante fotos panorâmicas de cidades grandes, a Série S também controla o nível de configuração de detalhes para geometria, sombra e qualidade da árvore. Porém, no fluxo do jogo, as reduções são quase imperceptíveis. No modo 60fps, a qualidade das sombras da Série S cai ainda mais, mas ainda é um bom lançamento.

No geral, como esperado, o modo 60fps troca a precisão do quadro. Isso significa uma queda para pixels dinâmicos de 1800p no PS5 e Series Quanto à Série S, neste caso a resolução dinâmica é de 1080p, com 864p como limite inferior, o que é uma queda notável na qualidade da imagem. Os detalhes periféricos são menos específicos, mas é uma troca justa rodar o jogo a 60fps. A resolução não é o único elemento a ser reduzido para 60fps aqui. Tomando a série Vale a pena notar, mais uma vez, que os LODs de geometria e planta foram eliminados. Caso contrário, ambos os modos oferecem uma experiência de rua muito semelhante. A qualidade da textura, o desfoque volumétrico e até mesmo o número de NPCs parecem permanecer no lugar, independentemente da situação.













No modo 60fps, todos os três consoles atuais oferecem uma jogabilidade extremamente suave, com apenas um toque de tela rasgada enquanto a escala dinâmica de resolução entra em ação quando a contagem de pixels é rapidamente ajustada.

Passando para o teste de desempenho, espera-se que o Mirage tenha um perfil semelhante aos das séries anteriores. Há boas notícias se você quiser manter o modo de qualidade de 30fps. Com base nas primeiras três a quatro horas de jogo, são 30fps à prova d’água em todos os consoles da geração atual. A leitura não sofre nem mesmo um único quadro durante o movimento do parkour. Seja a cavalo ou sobrevoando com vista de uma águia, o complexo centro da cidade flui perfeitamente. Simplificando, a câmera do Mirage permanece estável em 30fps, não importa o que você faça.

O modo a 60fps não é tão polido. Efetivamente, isso ocorre 99% das vezes, mas existem maneiras de sobrecarregar o motor para encontrar o 1% restante. A essência da questão é que qualquer movimento rápido da câmera do céu para a cidade leva a um aumento acentuado na carga da GPU. Durante esse momento, a carga da GPU aumenta. O rasgo da tela aparece na parte superior da tela e, na pior das hipóteses, você verá a queda de um quadro. Da mesma forma, para câmeras rápidas dos subúrbios à cidade: o DRS do jogo tenta alcançá-lo, diminuindo a resolução nativa o mais rápido possível assim que reconhece quaisquer picos de GPU. Tanto o PS5 quanto a série Você obtém 60fps consistentes em quase todos os cenários, e esses momentos são realmente atípicos para a experiência geral.

Passando para a Série S, a Ubisoft Bordeaux mais uma vez otimizou bem o perfil 4TF do sistema. A resolução dinâmica de 1080p é bem justificada aqui: roda a 60fps, com flashes de tela ocasionais semelhantes que rasgam a Série É muito jogável a 60fps. O único ponto importante a ter em conta é que as cenas cortadas no motor são convertidas para um máximo de 30 fotogramas por segundo. Ao contrário do PS5 e da série No entanto, em termos de jogabilidade real, nada está perdido. O motor Ubisoft Anvil não tem problemas em atualizar para a Série S, e isso se aplica à taxa de quadros mesmo em áreas urbanas complexas durante a condução.



Como forma de celebrar o legado da série Assassin’s Creed, Mirage não decepciona com sua mais recente linha de consoles. Muitos dos problemas com Valhalla – problemas iniciais com estabilidade da taxa de quadros em 2020 – parecem ter sido resolvidos no lançamento desta vez. Todos PS5, série Cada um atinge o alvo como você esperaria, com apenas uma estranha explosão de tearing de 60fps impedindo que cada um fosse perfeito.

Eu recomendaria ficar com 60fps, especialmente porque os sacrifícios não são muito grandes para consoles premium, com uma queda para 1800 pixels dinâmicos, bem como diferenças marginais de LOD. Quanto à Série S, é obviamente um pouco mais nítido para atingir uma resolução dinâmica de 1080p para reprodução de 60fps, mas se você não estiver satisfeito com isso, o modo de qualidade de 30fps é uma boa alternativa.

Então, voltando à minha primeira pergunta: a tecnologia evoluiu muito em comparação com Assassin’s Creed Valhalla? A verdade é que estamos analisando pequenas mudanças no geral, mas tudo bem quando o produto final é tão forte quanto este. No entanto, não podemos deixar de sentir que a tecnologia da série ainda está muito enraizada no período intergeracional – e esperamos ver mais ambição da Ubisoft em tudo o que vem a seguir.



