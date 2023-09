Como surgiu o acordo inicial do WGA com a AMPTP?

Imagens Getty; Adobe Estoque; Infográfico do THR

No sábado, 23 de setembro, o CEO da Disney, Bob Iger, estava em Beverly Hills, parecendo estar vivendo sua melhor vida. Ele estava jantando com Paul McCartney e o ex-aluno dos Eagles, Joe Walsh, no La Dolce Vita, um restaurante italiano do velho mundo com longas toalhas de mesa brancas e cabines de couro vermelho escuro. Algumas pessoas tiravam fotos discretamente, como seria de esperar com os Beatles em casa.

Mas nem todos estavam focados apenas em McCartney. Quando o jantar terminou, fotos borradas de Iger à mesa com McCartney foram postadas em um grupo de bate-papo do WhatsApp com quase 500 participantes. Então alguém postou a foto de uma garrafa de uísque com o rótulo “Tears of the Book” (sim, uma marca de verdade), sugerindo que a enviassem para a mesa de Iger. Ninguém o fez, mas a mesa recebeu um lote de fotos com uma nota dizendo: “Como esperado, dos criadores da série em Hollywood”.

Durante dias, houve relatos de que o Writers Guild e os estúdios estavam muito perto de chegar a um acordo que poderia encerrar uma greve que já dura quase cinco meses exaustivos. Mas embora Iger tenha gostado do jantar de sábado, não houve acordo.

Isso finalmente mudou na noite seguinte, quando uma cidade ansiosa foi informada de um acordo provisório que a liderança sindical descreveu como “extraordinário”, com “ganhos e proteções significativos para os escritores”. Embora os detalhes não tenham sido revelados até o momento, sindicalistas exultantes encheram o bar Idle Hour em forma de barril em North Hollywood para comemorar.

O acordo foi o resultado de vários longos dias de negociação entre o sindicato e quatro chefes de estúdio: Iger, o CEO da Warner Bros. Discovery David Zaslav, a diretora de conteúdo da NBCUniversal, Donna Langley, e o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos. Há apenas algumas semanas, em 22 de agosto, representantes sindicais reuniram-se com estes executivos apenas para acabarem por atacá-los numa carta aos membros, enviada tarde da noite. Em vez de finalmente ter a oportunidade de negociar com os executivos, a comissão de negociação do sindicato disse: “Fomos recebidos com um sermão sobre quão boa era a única contraproposta”.

O que se seguiu foi um confronto sobre quem devia a quem com uma contraproposta. No final de agosto, com as negociações vacilantes em meio a acusações mútuas, vários dos criadores da série – incluindo Kenya Barris (enegrecido), Noah Hawley (Fargo(E Courtney Kemp)poder) – Ele começou a perguntar sobre a direção sindical em diversas reuniões. “Obviamente, pessoas como o Quénia querem informação. Não houve golpe”, diz um showrunner. “Estávamos apenas a fazer as perguntas que estavam na cabeça de todos. O problema dos produtores é que eles são CEOs por direito próprio, administrando grandes empresas com grandes contratos de estúdio. Noah Hawley, por exemplo, tem dois shows e emprega mil pessoas. Estávamos todos fazendo a nossa parte para que as pessoas voltassem à beira da falência e voltassem ao trabalho. Outro acrescenta: “A WGA fincou o pé e sentiu [the AMPTP] Ele teve que nos ligar. Então Chris Keyser, [co-chair of the WGA’s negotiating committee], comecei a ouvir também dos membros da equipe que eles deveriam fazer alguma coisa. A raiva não era por causa da greve ou da exigência de retirada; “Foi uma raiva por não ter havido nenhuma tentativa de reiniciar as coisas.”

O profundo impasse entre os estúdios e o sindicato finalmente começou a se dissipar na noite de 10 de setembro, depois que Keyser conversou com Zaslav. Ele então ligou para Iger em uma conversa que, segundo fontes bem informadas, durou mais de uma hora e foi “muito honesta e direta”. Naquela noite ele também conversou com Sarandos e Langley. Eles concordaram que não fazia sentido discutir qual lado devia uma contraproposta ao outro; O objectivo era fazer com que a indústria voltasse a funcionar, acabar com a miséria que se espalhava para além da filiação sindical e evitar o que alguns executivos temiam que fossem danos duradouros para a empresa. Iger se comprometeu a permanecer na sala o tempo necessário para atingir a meta, assim como os outros três executivos da equipe. Todos eles limpam seus calendários.

Assim que as negociações foram retomadas em 20 de Setembro, ficou claro que Iger era o estadista mais velho e o único líder a combater a última greve dos escritores. Zaslav, que tinha experiência mínima no mundo dos cenários, ainda era um negociador experiente em muitos negócios difíceis. Langley trouxe uma mente sensata e uma experiência criativa altamente prática, bem como fortes relacionamentos com talentos. Uma fonte a descreveu como a “diplomata” da sala. Fontes dizem que Sarandos, na preparação para a maratona final de negociações, passou mais tempo a contactar o SAG-AFTRA do que o WGA, mas acabou por se alinhar com os outros três.

A promessa dos executivos de permanecerem na sala até que um acordo fosse alcançado foi contestada na tarde de 21 de setembro, quando os CEOs pensaram que estavam a centímetros de chegar a um acordo. Depois de muita lentidão na primeira parte das negociações, o grupo do estúdio apresentou um pacote que acreditava abordar as principais preocupações da guilda – pessoal mínimo nas salas dos roteiristas, proteções de IA e resíduos baseados no sucesso para transmissão. Segundo fontes, a guilda apresentou o que o estúdio considerou um pedido tardio, buscando um acordo que protegeria os membros caso eles se recusassem a cruzar os piquetes de outros sindicatos, embora a WGA estivesse sinalizando há semanas que iria buscar tal uma provisão. Iger saiu da sala com raiva, assim como os outros executivos. Segundo as fontes, Zaslav disse ao outro lado: O que vocês estão fazendo? “Estamos na linha das 10 jardas… Demos a você quase tudo o que você disse que queria.” Iger regressou brevemente para alertar os negociadores sindicais de que este era um momento perigoso que exigia que pensassem cuidadosamente. Eventualmente, dizem as fontes, Kiser procurou Iger e as negociações foram retomadas.

O porta-voz da WGA, Bob Hopkinson, contestou o relato acima, mas se recusou a entrar em detalhes. Os chefes do estúdio não quiseram comentar.

Embora o acordo ainda precise ser aprovado pelos sindicalistas, a esperança é que os estúdios possam então chegar a um acordo com a SAG-AFTRA de forma relativamente rápida e fazer a cidade voltar ao trabalho. No entanto, mesmo com a possibilidade de uma paz negociada no horizonte, há quem no sindicato sinta que os desafios à sua profissão continuarão. Eles temem que a indústria encolha, alienando escritores jovens e diversificados, à medida que a bolha de conteúdo diminui dos seus máximos de 600 originais escritos nos EUA. Em outras palavras, a era de ouro do livro pode ter acabado, pelo menos num futuro próximo.

“Todo mundo vai avisar antes e depois da greve, mas na verdade é antes e depois do horário nobre da TV”, diz um apresentador conhecido.