Taylor Swift trará seu filme-concerto da Eras Tour para todo o mundo

A espera finalmente acabou para os fãs globais que aguardam pela chance de vislumbrar todos os destaques da Eras Tour, que quebrou recordes de Taylor Swift.





A cantora tem 33 anos Anunciar Terça-feira que Taylor Swift: The Concert Movie for the Ages Tour – que foi revelado no mês passado que chegaria aos cinemas dos EUA a partir de 13 de outubro – terá estreia mundial.





“Tour não é a única coisa que estamos fazendo ao redor do mundo……🌎”, escreveu Swift no Instagram anunciando a notícia. “Fiquei muito animado em informar a todos que o filme-concerto The Eras Tour chegará oficialmente aos cinemas de todo o mundo no dia 13 de outubro!”





A “Theatrical Concert Experience” levará a turnê aclamada pela crítica aos fãs globais meses antes que eles tenham a chance de ver a Eras Tour de Swift na vida real.





No qual anúncio Na estreia do filme nos EUA, Swift disse: “A Eras Tour foi a experiência mais eletrizante da minha vida até agora”, acrescentando que estava “emocionada em dizer que chegará às telonas em breve”.





Ela também incentivou os torcedores a trazerem para o palco a mesma energia e entusiasmo que trouxeram ao estádio. “Erawear, pulseiras de amizade, canto e dança foram incentivados”, escreveu a cantora em seu post no Instagram.





24 horas após o anúncio do filme, a venda de ingressos quebrou o recorde de vendas em um único dia da AMC nos EUA, de acordo com um comunicado à imprensa.





“Com uma demanda tão esmagadora evidente, ficou claro que deveria haver um lançamento mundial imediato do filme”, disse o comunicado de imprensa.





O filme-concerto estreará em mais de 100 países ao redor do mundo, de acordo com o lançamento, inclusive em todos os cinemas ODEON em toda a Europa. AMC está trabalhando em acordos com outros cinemas globais para estrear o filme a partir de 13 de outubro.









A partir de agora, os ingressos estão disponíveis para Taylor Swift: The Concert Movie for the Ages Tour Nos cinemas de todo o país, o lançamento está previsto de 13 de outubro a 5 de novembro. Não se sabe se mais datas serão anunciadas no futuro.





O filme-concerto será exibido 2 horas e 40 minutos, de acordo com a AMC. Isto não é visivelmente tão longo quanto o concerto da Eras Tour, que dura mais de 3 horas e 15 minutos. Se o tempo de execução do filme for preciso, alguns elementos da performance provavelmente serão cortados.













Swift iniciou sua Eras Tour no Arizona em março passado e fez 35 shows que terminaram em Los Angeles em agosto. Desde então, ela fez quatro shows prolongados na Cidade do México, o que marcou sua primeira vez como atração principal no país.





O cantor de “Anti-Hero” fez uma pausa de dois meses na turnê após os quatro shows esgotados no México, e encerrará as datas da turnê de 2023 na Argentina e no Brasil em novembro.





Swift tirará mais alguns meses de folga para as férias e retomará as coisas em fevereiro de 2024 em Tóquio, antes de chegar às principais cidades da Ásia, Austrália e Europa até agosto de 2024.





A turnê Eras terminará com uma rodada final de shows nos EUA em Miami, Nova Orleans, Indianápolis e Toronto, começando em 18 de outubro e terminando em 23 de novembro.





Além do filme-concerto da Eras Tour e da série de shows restantes deste ano, os Swifties têm mais o que esperar antes que 2023 chegue ao fim.





Swift lança sua última música 1989 (versão Taylor), em 27 de outubro. A estrela Nomeado É o seu “disco favorito”, mas ela brincou que as cinco faixas do porão são “muito malucas”. Não posso acreditar que eles foram deixados para trás.





Após o desafio de travamento da Internet do Google, os cinco caminhos do cofre foram alterados Anunciar: “Vadia!”, “Já acabou?”, “Agora que paramos de conversar”, “Diga não vá” e “Lendas suburbanas”.





Swift acrescentou em sua revelação: “ 1989 O álbum mudou minha vida de inúmeras maneiras, e estou animado em anunciar que minha cópia dele será lançada em 27 de outubro.