Como assistir ao lançamento do Telescópio Espacial James Webb

Telescópio Espacial Webb aguardando lançamento a bordo de um foguete Ariane 5. foto : ESA / CNES / Arianespace

Após décadas de espera, o Telescópio Espacial Webb está finalmente pronto para funcionar. Você pode assistir a este lançamento histórico ao vivo aqui.

Durante anos, tive que apontar o “próximo” Telescópio Espacial James Webb e fazer promessas sobre como este observatório de US $ 10 bilhões, um projeto conjunto da NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense (CSA), mudar fundamentalmente o Um dia nossa visão do universo. Para mim, a experiência de escrever esta postagem de How to Watch é nada menos que surreal, e mal posso acreditar que está acontecendo. Mas é verdade – a espera parece finalmente ter acabado, com Webb abarrotado de um foguete e olhando para o céu.

O lançamento do telescópio espacial está programado para as 7h20 EDT (4h20 PST) na manhã de Natal do Centro Espacial da Guiana em Kourou, Guiana Francesa. O míssil Ariane 5 levantará cargas pesadas e decolará do complexo de lançamento ELA-3. A janela de lançamento de 32 minutos para hoje terminará às 7:52 AM ET (4:52 AM PT).

NASA TV fornecerá uma atualização de reabastecimento de foguetes às 3:00 AM EST (12:00 AM PT), mas o show real começa às 6:00 AM EST (3:00 AM PT). Uma transmissão ao vivo do lançamento será fornecida em NASA TVE YouTube, e em ESA WEB TV ONE. Ou você pode ficar aqui e seguir a ação no feed fornecido abaixo.

A Agência Espacial Europeia também transmitirá em francês E espanhol. Um fluxo constante de atualizações aparecerá em Site de rede social do FacebookE Twitter, E Contração muscularContanto que você tenha uma conexão com a Internet, tudo bem. A conferência de imprensa pós-lançamento da NASA está agendada para as 9h EST (6h PT), bem como na NASA TV.

O lançamento será emocionante – e totalmente estressante – mas também a primeira hora da missão. Webb precisará implantar seus painéis solares e realizar uma manobra de correção de curso enquanto a espaçonave inicia sua jornada de um mês para o Ponto Lagrangiano II (um ponto gravitacionalmente estável a cerca de um milhão de milhas da Terra). As próximas etapas incluirão um Série complexa de implantações e calibraçõesEspera-se que Webb entre na fase científica de sua missão em cerca de seis meses.

Webb é o maior e mais poderoso telescópio espacial já construído. O observatório de infravermelhos deveria ter sido lançado em 2007, mas obstáculos técnicos e orçamentais, entre outros, levaram ao atraso. Os astrônomos usarão o telescópio para observar as primeiras galáxias do universo, investigar os locais de nascimento de estrelas e planetas e pesquisar as atmosferas de mundos distantes. A missão deve durar pelo menos cinco anos, mas a meta é que Webb dure 10 anos.

