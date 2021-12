Como assistir ao lançamento do Telescópio Espacial James Webb da NASA no dia de Natal

A NASA e seus parceiros internacionais estão em contagem regressiva para o lançamento da mais cara sonda científica já construída no dia de Natal, um Telescópio de 10 bilhões de dólares Projetado para capturar a luz das estrelas das primeiras galáxias nascidas em O cadinho de fogo do Big Bang.

O Telescópio Espacial James Webb foi planejado com bilhões de dólares acima do orçamento e anos de atraso para ser lançado do local de lançamento Kourou da Agência Espacial Europeia na Guiana Francesa às 7h20 EDT no topo de um foguete Ariane 5, se o tempo permitir.

Equipado com dois propulsores de combustível sólido, o foguete impulsionará a espinha de Webb para longe da costa nordeste da América do Sul em uma trajetória oriental, lançando o telescópio para voar sozinho cerca de 27 minutos após a decolagem.

Um foguete Ariane 5 com o Telescópio Espacial James Webb da NASA a bordo fica na plataforma de lançamento em Kourou, Guiana Francesa, em 23 de dezembro de 2021. Chris Jean / NASA via Getty Images



O único painel solar do observatório, ainda dobrado para caber no cone do nariz do Ariane 5, ainda é necessário para recarregar as baterias da espaçonave, cerca de seis minutos após a separação, o primeiro de uma série de marcos importantes.

Webb precisará de um mês para chegar a uma vaga de estacionamento planejada a 1 milhão de milhas da Terra, no lado oposto da órbita da lua – conhecida como Ponto de Lagrange 2 – onde pode orbitar o Sol em uma linha gravitacional com a Terra, fornecendo o ambiente frio e escuro ambiente necessário para o sucesso da missão.

O telescópio foi otimizado para capturar imagens das primeiras estrelas e galáxias para começar a brilhar após o Big Bang, a luz que foi esticada para a região infravermelha do espectro pela expansão do próprio espaço nos últimos 13,8 bilhões de anos .

Esta luz não pode ser vista pelo ícone telescópio espacial HubbleProjetado para estudar os comprimentos de onda da luz visível. No entanto, o Hubble descobriu galáxias que datam de meio bilhão de anos antes do Big Bang.

Mas Webb deve ser capaz de ir centenas de milhões de anos além disso, para descobrir a luz que começou a ser expelida quando o universo tinha apenas 200 milhões de anos ou mais. Esta é a idade em que o universo emergiu da névoa de hidrogênio no nascimento e a luz das estrelas começou a viajar livremente pelo espaço.

Este conjunto de imagens mostra o Telescópio Espacial Hubble (à esquerda) em órbita e uma ilustração do Telescópio Espacial James Webb, projetado para ser 100 vezes mais poderoso. NASA via AP



Perto de casa, Webb também estudará a atmosfera de planetas orbitando estrelas próximas para determinar sua habitabilidade e fornecer um close-up de rotina de planetas, luas, asteróides e cometas no sistema solar da Terra de Marte para fora.

Mas, primeiro, o telescópio deve implantar um protetor solar de cinco camadas do tamanho de uma quadra de tênis, abrir seu espelho primário segmentado de 21,3 pés de largura e desdobrar seu espelho secundário em um tripé.

Essa Implantações abrangentes ou de intervalo, a tentativa mais complexa de uma investigação científica de todos os tempos, será realizada durante as primeiras duas semanas da missão.

Se tudo correr bem, engenheiros e astrônomos passarão os próximos cinco meses ou mais alinhando o sistema óptico do telescópio e calibrando seus quatro instrumentos científicos. As primeiras imagens científicas são esperadas em cerca de seis meses.