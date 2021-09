Com o desenvolvimento do Covid, os alunos filipinos começam seu segundo ano online

Alguns países, como a Grã-Bretanha, adotaram uma abordagem estrita para manter as escolas abertas, incluindo do final da primavera ao início do verão, quando a variável delta aumentou. Embora muitos alunos do ensino fundamental e seus professores não usem máscaras, o governo britânico se concentrou em outras medidas de segurança, como testes rápidos e quarentena generalizada.

Em lugares onde as escolas estiveram fechadas por muito tempo, como as Filipinas, especialistas em educação expressaram preocupação de que a pandemia tenha criado uma “geração perdida” de alunos, confrontados com as limitações do ensino à distância e pais estressados ​​que lutam para servir como física alternativa e professores de literatura.

Maritis Talek, 46, mãe de dois filhos, disse temer que seus filhos mal tenham aprendido alguma coisa no ano passado. Talek, que trabalha meio período como empregada doméstica, disse que ela e seu marido, um trabalhador da construção civil, arrecadaram cerca de 5.000 pesos, ou cerca de US $ 100, para comprar um tablet usado para compartilhar com seus filhos, de 7 a 9 anos.

Mas a família – que mora em Imos, um subúrbio ao sul de Manila – não tem uma conexão estável com a Internet em casa. A Sra. Talek disse que eles dependem de cartões de internet pré-pagos que estão constantemente se esgotando, às vezes no meio das aulas online de seus filhos. Ela também tem lutado para ensinar ciências e matemática aos filhos por meio de sua educação limitada.

“É muito difícil”, disse ela, acrescentando que as crianças têm dificuldade para compartilhar um dispositivo. “Às vezes nem conseguimos encontrar dinheiro suficiente para pagar a conta de luz, e agora também temos que procurar dinheiro extra para pagar os cartões de internet.”

Ela disse que entende a necessidade de priorizar a saúde antes de manter as escolas abertas, mas teme pelo futuro dos filhos. “Acontece que não acho que eles aprendam nada”, acrescentou ela. “A conexão com a Internet às vezes é muito lenta.”