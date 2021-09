Trudeau, do Canadá, criticou o aumento da inflação enquanto a corrida eleitoral esquenta

HALIFAX, Nova Escócia (Reuters) – O líder do principal partido de oposição do Canadá disse na quarta-feira que o aumento da inflação no mês passado destacou o fracasso das políticas econômicas do primeiro-ministro Justin Trudeau, exortando os canadenses a votarem no governo na eleição de quarta-feira. Segunda-feira.

Erin O’Toole, cujo partido conservador está ligado nas pesquisas de opinião com os liberais de centro-esquerda de Trudeau, disse que os canadenses estão sofrendo de uma crise de acessibilidade e culpam o que ele descreveu como gastos imprudentes e dívidas enormes do primeiro-ministro.

“É preocupante que Justin Trudeau pareça indiferente ao aumento do custo de vida imposto aos canadenses pela inflação”, disse O’Toole em um comunicado.

Statistics Canada disse que inflação anual A taxa acelerou em agosto para 4,1%, o maior nível desde março de 2003, em parte devido ao aumento do custo da gasolina e ao fato de os preços terem caído em agosto de 2020 devido à pandemia do coronavírus.

Os liberais, no poder nos últimos seis anos, acumularam dívida recorde e o maior déficit orçamentário desde a Segunda Guerra Mundial. Trudeau promete mais investimento se vencer.

O líder liberal disse que percebeu que as famílias estavam preocupadas com a acessibilidade, razão pela qual seu governo gastou grandes somas para proteger empresas e indivíduos do pior da pandemia.

Ele disse a repórteres em Halifax, Nova Escócia, que o Canadá está “se recuperando … de uma grave crise dessa pandemia que causou muitos transtornos e, sim, aumenta os preços”.

O Banco do Canadá diz Aumento temporário de preços E espera que a inflação se estabilize novamente em direção à meta de 2% do banco central até 2022.

O’Toole, falando a repórteres em Saguenay, Quebec, disse que o governo conservador enfrentaria a alta inflação reduzindo o ritmo dos gastos e permitindo mais competição nos mercados sem fio e de internet.

O líder conservador promete equilibrar o orçamento em uma década sem fazer cortes, mas não explicou como.

Os novos democratas de esquerda, que estão competindo com os liberais para apoiar os eleitores progressistas nas eleições federais de 20 de setembro, disseram que os dados da inflação mostram que “as pessoas não suportam mais as promessas vazias de Justin Trudeau”.

Trudeau, que chefia um governo minoritário que conta com o apoio dos partidos de oposição para aprovar a legislação, convocou eleições no mês passado, há dois anos, para angariar o apoio dos eleitores para seu plano de recuperação. No entanto, os liberais viram sua liderança inicial nas pesquisas diminuir rapidamente em meio ao cansaço dos eleitores e à insatisfação com a convocação de eleições antecipadas.

Uma pesquisa por telefone da Nanos Research com 1.200 canadenses disse à CTV na quarta-feira que o apoio geral aos conservadores ficou em 31,2%, os liberais em 30,5% e os novos democratas em 21,4%. Tal resultado pode levar a um impasse em que nenhum partido possa formar um governo de minoria estável.

A pesquisa tem precisão de 2,8 pontos percentuais, 19 vezes em 20.

