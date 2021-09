Um homem foi esmagado até a morte por seu próprio carro no McDonald’s no Canadá

Um homem no Canadá foi esmagado até a morte por seu carro em um McDonald’s na semana passada, no que a polícia local chamou de “morte trágica”.

O Departamento de Polícia de Vancouver confirmou que Anthony “Tony” Ailes, 42, casado, pai de dois filhos de Maple Ridge, British Columbia, morreu em 8 de setembro.

Ailes inclinou-se para fora do carro para pegar um item que havia caído enquanto tentava pagar seu pedido de uma janela do McDonald’s no centro de Vancouver e foi esmagado por seu carro, disse a polícia.

O VPD disse que o vídeo de vigilância mostrou que, quando Eyles abriu a porta do carro para pegar o item caído, “o carro acelerou, atingindo uma peça estrutural do restaurante. O motorista não conseguiu se desvencilhar do carro porque ele estava preso entre os porta do carro e a moldura. “

“Os primeiros socorros foram feitos para reanimar o homem, mas tragicamente, ele morreu no local”, policial Tania Vicentine, do Departamento de Polícia de Vancouver Ele disse em um comunicado. “Este é um cenário comovente. Nossas mais profundas condolências à família e aos amigos deste homem.”

Notícias locais disseram que colegas de trabalho e sua família arrecadaram dezenas de milhares de dólares para a viúva do homem e seus dois filhos pequenos.

O cunhado de Ailes, Neil Bender, CTV. Disse Que Ailes era mecânico de elevadores que atendia em prédios altos no centro de Vancouver.

“Compreensivelmente, as crianças não absorvem totalmente”, disse Bender à rede. “Nós apenas tentamos levá-los o mais perto possível da família.”

Bender não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da NBC News.