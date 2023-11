LOS ANGELES – A comunidade de jogos online está se recuperando depois que jogadores ansiosos para mergulhar no tão aguardado modo Zombies (MWZ) no novo Call of Duty foram recebidos não com o modo de jogo historicamente popular, mas com um arquivo PDF listando os nomes dos indivíduos. quem comprou o jogo.

Esperava-se que o Modo Zumbis, um elemento básico da franquia conhecido por sua jogabilidade cooperativa e cenários desafiadores, representasse uma parte significativa do tempo de jogo da comunidade. No entanto, os jogadores que acessaram as primeiras cópias do MW3 foram redirecionados para um documento que os classificava como “ainda loucos o suficiente para continuar comprando isso”, segundo o jogador Joe “T_Bagz_u420” Larenzo.

“Eles tinham uma foto minha com um grande selo vermelho que dizia ‘Idiota'”, disse Larenzo. “Isso não é algum tipo de invasão de privacidade ou algo assim?”

Fontes próximas à equipe de desenvolvimento indicam que esta estratégia não convencional é resultado de extensas pesquisas de mercado. Os dados indicam que a base de fãs de Call of Duty, conhecida pela sua lealdade e entusiasmo, investirá de forma confiável em cada novo lançamento, independentemente do seu conteúdo ou valor real.

Sentimentos de traição e decepção têm sido generalizados entre os jogadores antigos de Call of Duty.

“Sou um fã dedicado desde World At War. Isso parece um tapa na cara. “É um choque”, disse um jogador decepcionado. “Mas honestamente, mesmo que eu soubesse disso, eu teria comprado. ”

O polêmico PDF também parece destacar especificamente aqueles que encomendaram o jogo, uma decisão que deixou muitas pessoas questionando as intenções da empresa.

Em resposta aos pedidos de comentários, um representante da Activision deu uma resposta desdenhosa: “O que você vai fazer? Chorar?”

No momento da publicação deste artigo, os fóruns de jogos e as plataformas de mídia social estavam repletos de especulações e debates, com alguns posicionamentos sobre se o “Vírus da Mente Desperta” é a causa.