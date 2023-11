O mais recente iMac da Apple apresenta desempenho poderoso e design elegante: análise

O iMac da Apple (AAPL) é um desktop multifuncional elegante e poderoso. O mais recente iMac, equipado com o novo chip M3 da empresa, é um PC poderoso para quem procura um sistema familiar que possa lidar com a navegação diária na web, aplicativos de produtividade e alguns jogos em um pacote compacto.

A partir de US$ 1.299, o iMac se destaca entre a maioria dos outros PCs multifuncionais graças à sua tela de alta resolução de 4,5K e uma gama de cores não convencional, uma marca registrada da linha. Para a pessoa média, um iMac básico provavelmente será mais que suficiente para sobreviver.

Mas se você está procurando mais potência gráfica, você vai querer optar pelo modelo de US$ 1.499, que possui mais dois núcleos de GPU em comparação ao iMac padrão.

Estou usando o iMac mais recente há cerca de uma semana e seu desempenho em tela ampla provou ser mais do que suficiente para lidar com minha carga de trabalho diária. Ele até lidou com um jogo de “Lies of P” sem problemas, o que ajudou a eliminar aquela coceira avassaladora de jogo após um longo dia de trabalho.

O novo iMac da Apple é um excelente driver diário para suas necessidades de computação.

Colorido, elegante, legal

O maior ponto de venda do iMac é seu design fino. Alimentar o chip do laptop significa que ele não precisa de um grande ventilador ou grandes aberturas de ventilação para mantê-lo resfriado, permitindo que a Apple torne o desktop extremamente fino. Coloquei minha cópia de revisão do iMac em minha mesa e ela ocupou tanto espaço quanto um monitor de computador normal.

Mas o outro ponto de venda do iMac é seu visual colorido. O iMac mais recente vem em sete cores diferentes: azul, verde, rosa, roxo, amarelo, laranja e prata. Comprei o modelo azul e adorei.

Minha mesa de trabalho, que na verdade é uma combinação de escrivaninha, mesa de cozinha, mesa de jantar e cabide – moro no Queens, descontraída – é um pouco bagunçada para servir de exibição para uma peça marcante como um iMac, mas imagino que ficaria bonito e elegante no escritório doméstico de alguém.

O iMac que testei vem com um Magic Keyboard atualizado com Touch ID e um teclado numérico, um complemento de US$ 80 se você comprar o iMac básico.

Como você pode imaginar, o teclado veio na mesma cor azul do próprio iMac.

Na parte traseira, o iMac possui duas portas USB C Thunderbolt, duas portas USB C e uma porta de alimentação.

Embora o perfil fino e as cores divertidas sejam certamente uma vantagem, você está comprando o iMac por sua tela 4,5K de 24 polegadas. Como seria de esperar, as fotos e os vídeos pareciam excepcionalmente nítidos no painel.

É uma diferença diurna e noturna entre passar de um monitor de desktop de 4 anos para um iMac. As cores parecem vibrantes e há muito espaço para abrir vários aplicativos e janelas sem precisar reorganizá-los em pequenos quadrados ao redor da tela.

Driver diário sólido

O novo chip M3 do iMac oferece bastante desempenho para suas necessidades diárias e muito mais. Não experimentei nenhum atraso, mesmo enquanto navegava na web, fazia streaming de música, especialistas em streaming ao vivo no YahooFinance.com e baixava jogos.

“Lies of P” funcionou perfeitamente e sem problemas com a seleção automática das configurações gráficas. Quando os carreguei totalmente, o jogo ficou um pouco lento.

“Baldur’s Gate 3” funcionou bem, mas não espere poder executá-lo nas configurações gráficas mais altas. O padrão é médio, o que certamente parece bom. Mas se quiser a melhor experiência gráfica, você precisará de mais potência do que o iMac oferece. Esta não é uma plataforma de jogos; É um sistema destinado ao uso diário e não uma fera projetada para lidar com tarefas com uso intensivo de gráficos.

Se você precisa de algum poder de processamento sério, do tipo necessário para jogos de última geração, edição de vídeo pesada ou trabalho com arquivos CAD, você vai querer escolher o Mac Studio mais caro, que custa a partir de US$ 1.999.

Vou melhorar

No geral, o iMac de 24 polegadas é um excelente PC multifuncional para a maioria dos consumidores. Se você é um fã da Apple e procura um computador desktop simples, o iMac é uma escolha óbvia.

Para quem procura grande poder de processamento, você vai querer dar um passo à frente para um dos sistemas mais focados da Apple.

Daniel Holley Ele é editor de tecnologia do Yahoo Finance. Ele cobre a indústria de tecnologia desde 2011. Você pode segui-lo no Twitter @Daniel Holly.

