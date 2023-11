PS Portal Unboxing nos dá uma primeira olhada no PS5 portátil da Sony

O Portal PlayStation está quase chegando, de alguma forma Marcando o retorno da Sony ao mercado de jogos móveis. Tivemos a sorte de colocar as mãos em uma unidade antes da data de lançamento em 15 de novembro para aproveitar a experiência do PlayStation 5 em qualquer lugar. No entanto, antes de jogarmos este novo dispositivo pela primeira vez, estamos aqui para orientá-lo na experiência de desembalagem e nas nossas impressões iniciais deste design.

A Sony manteve as coisas relativamente simples aqui, com uma caixa interna de papelão que desliza para fora da capa impressa, e dentro está o seu Gateway com uma capa em volta, junto com algumas instruções e um cabo de carregamento USB-C de extremidade dupla.

A primeira coisa que vai chamar sua atenção ao utilizar o portal é o seu tamanho. Com tela LCD de 8 polegadas, o Portal possui alças DualSense em ambos os lados, mantendo perfeitamente a aparência do controle do PS5. Coloque isso lado a lado com outros dispositivos portáteis e isso realmente mostra o quão grande ele é – tem até um tamanho semelhante ao Steam Deck. Você pode assistir a uma comparação em vídeo do nosso processo de unboxing em Canal Bush Square no YouTube.

Com exceção do touchpad, você pode encontrar todos os botões e recursos do DualSense normal aqui, com o botão mudo e o botão home reatribuídos no canto superior esquerdo e direito da tela. Os alto-falantes estão localizados na parte superior da tela, com os botões liga / desliga, emparelhamento e volume ligeiramente atrás deles. Atrás da tela há um slot de carregamento USB e um conector de áudio de 3,5 mm.

Ao considerar o formato, o Gateway pode parecer um pouco estranho às vezes, mas mais importante do que a aparência é a sensação. Dispositivos como o Nintendo Switch e até mesmo o Backbone One podem ser bastante desconfortáveis ​​após um longo período de tempo. Dada a nossa experiência limitada, o Gateway provavelmente se tornará um dos dispositivos portáteis mais confortáveis ​​do mercado.

Por enquanto, só podemos comentar sobre o design e visual do console em mãos, então fique de olho no site para nossa análise completa mais perto do lançamento do Portal. Basta dizer que ficamos agradavelmente surpresos com a qualidade de construção e o tamanho do portal e mal podemos esperar para vê-lo em ação.

Você está pensando em adquirir o PS Portal? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.