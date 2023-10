Clooney, Emma Stone e líderes da SAG-AFTRA se reúnem para discutir negociações de contrato paralisadas – Prazo

GT

Exclusivo: Alguns dos maiores nomes de Hollywood se reuniram hoje com a liderança do SAG-AFTRA para obter informações sobre o colapso das negociações com os estúdios e streamers na semana passada.

George Clooney, Emma Stone, Ben Affleck, Tyler Perry e Scarlett Johansson estavam entre um grupo de membros seniores do sindicato de talentos que conversaram na terça-feira com o presidente do sindicato, Fran Drescher, e o negociador-chefe, Duncan Crabtree-Ireland, para obter informações detalhadas.

Na reunião com os chefes sindicais via Zoom esta tarde, os vencedores do Oscar e outras celebridades estavam particularmente interessados ​​nas propostas de partilha de receitas que a SAG-AFTRA apresentou à AMPTP e ao CEO Gang of Four.

Este esforço para obter mais compensação para os membros do sindicato tem sido uma pílula amarga para os estúdios e streamers desde o momento em que iniciaram as negociações iniciais com o SAG-AFTRA em junho, até o sindicato sair para se juntar ao WGA em piquetes em meados de julho. Quando as negociações recomeçaram em 2 de outubro, a proposta ainda era objeto de discórdia entre os dois lados.

As deliberações foram suspensas pelos chefes do estúdio em 11 de outubro, com a divisão das receitas e a inteligência artificial provando ser os principais pontos de discórdia.

Ao longo da discussão de hoje, Clooney, Johansson e os restantes apoiaram “muito” os líderes sindicais e a sua posição na procura de um novo contrato de três anos para a SAG-AFTRA, disse uma fonte próxima da situação ao Deadline. “Eles tiveram muitas perguntas, algumas sugestões e muitos comentários positivos”, disse uma fonte separadamente.

Embora a SAG-AFTRA não tenha confirmado nem negado o bate-papo virtual com a lista A na terça-feira, um porta-voz do sindicato disse: “Reunimo-nos com membros de todos os perfis todos os dias e não comentaremos essas conversas privadas”.

Com David Zaslav da Warner Bros. Discovery, Ted Sarandos da Netflix, Donna Langley da NBCUniversal e Bob Iger da Disney estão todos na mesa de negociações. Na segunda série de negociações entre as duas partes na semana passada, a SAG-AFTRA saiu com uma visão renovada sobre como um elenco pode se beneficiar do sucesso de uma série ou filme em serviços de streaming.

Depois de rejeitar o que a AMPTP mais tarde alegou ser um preço de US$ 800 milhões por ano, os CEOs e funcionários da AMPTP deixaram as negociações na sede da SAG-AFTRA em Wilshire Blvd ao meio-dia da última quarta-feira e nunca mais retornaram. Com a expectativa de que as negociações fossem retomadas no dia seguinte, conforme programado, Drescher e Crabtree-Ireland receberam mais tarde um telefonema informando-os de que as negociações recentemente ativadas haviam sido interrompidas. Ecoando os comentários da AMPTP na noite de 11 de outubro, Sarandos descreveu mais tarde a última proposta de partilha de receitas como um “imposto” sobre os consumidores de streaming.

“Fizemos nosso próprio trabalho significativo e significativo, incluindo a conversão total de nossa proposta de divisão de receitas, que custará às empresas menos de 57 centavos por assinante a cada ano”, disse o sindicato em um e-mail aos membros na manhã de 12 de outubro. . “. “Eles rejeitaram as nossas propostas e recusaram-se a responder”, acrescentou a SAG-AFTA, afirmando que os CEOs e a AMPTP tentaram usar “táticas de intimidação” e “a mesma estratégia falhada que tentaram impor à WGA”.

Em resposta a Sarandos dizendo que a guilda estava buscando um imposto sobre submarinos, Crabtree-Ireland disse ao Deadline na Comic Con de Nova York de 14 de outubro que tal exercício era “irracional!” Ele acrescentou: “Isso é como dizer que os trabalhadores deveriam ser compensados ​​pelo seu trabalho como um imposto”. isto é errado. A razão pela qual o produto existe é negócio deles. A compensação justa e os salários justos para os trabalhadores não são, nunca foram e nunca serão um imposto.

Por enquanto, com o desvanecimento do otimismo gerado pelo acordo bem-sucedido do WGA, nenhuma data foi definida para novas negociações entre a AMPTP e a SAG-AFTRA.

Este sábado marcará o 100º dia da greve SAG-AFTRA – aproximando-se de uma ação trabalhista recorde para o sindicato de 160.000 membros.