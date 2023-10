Britney Spears escreve sobre ter feito um aborto enquanto ela e Justin Timberlake estavam juntos

CNN

–



Britney Spears está revelando uma experiência pessoal que ela manteve em segredo por duas décadas em seu próximo livro de memórias.

Durante seu relacionamento com Justin Timberlake, Spears engravidou do cantor e teve um aborto espontâneo, escreveu ela em trecho de um livro que publicou. as pessoas.

“Foi uma surpresa, mas para mim não foi uma tragédia. Eu amei muito Justin. Sempre esperei que um dia teríamos uma família junta. Isso será muito mais cedo do que eu esperava”, escreveu Spears em seu livro. , A Mulher Em Mim. .

“Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens”, escreveu ela.

A CNN ainda não conseguiu realizar uma análise independente de The Woman in Me.

Um representante de Timberlake não respondeu ao pedido de comentários da CNN.

No trecho, Spears escreveu sobre se sentir em conflito na época

“Se tivesse sido deixado sozinho, eu nunca teria feito isso”, escreveu ela. “No entanto, Justin tinha certeza de que não queria ser pai.”

“Até hoje, esta é uma das coisas mais dolorosas que já passei na minha vida”, acrescenta ela.

Timberlake e Spears namoraram de 1999 a 2002.

Mais tarde, Spears se casou com o dançarino Kevin Federline e teve dois filhos, Sean Preston, 18, e Jayden James, 17, antes de se divorciar de Federline em 2007.

Timberlake se casou com a atriz Jessica Biel em 2012 e eles têm dois filhos pequenos, Silas e Phineas.

“The Woman in Me” é publicado em 24 de outubro.