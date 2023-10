Uma mistura de emoções e apelo coletivo

Vijay Deverakonda e Mrunal Thakur estão prontos para atrair o público em seu próximo filme telugu, ‘Family Star’, dirigido pelo diretor Parasuram, que está determinado a fazer um retorno triunfante após o decepcionante desempenho de bilheteria de seu filme anterior. O teaser do filme dá um vislumbre tentador do personagem interpretado por Vijay Deverakonda.

O teaser começa com Vijay envolvido em tarefas domésticas típicas e tarefas tradicionalmente associadas às mulheres, levando o personagem interpretado por Ajay Ghosh a zombar dele.

No entanto, Vijay Deverakonda, apresentado num traje de classe média, rapidamente dissipa qualquer noção de limitações baseadas no género e mostra a sua capacidade de lidar com muito mais do que aparenta, demonstrando força e determinação. Vijay pergunta: “Queijo pilalni pronto vaadu magaadu kaadha?”

O teaser oferece uma imagem reveladora do personagem de Vijay Deverakonda em Family Star, sugerindo um filme que equilibra habilmente sentimentos centrados na família com elementos que ressoam no público. A história se desenrola comercialmente, oferecendo uma história cativante.

Vale ressaltar que Vijay Deverakonda desempenha o papel de um homem casado neste filme, o que nos lembra seu personagem no filme anterior “Kushi”. O teaser termina com a introdução de Mrunal Thakur, aludindo à adorável e amorosa dinâmica entre marido e mulher.

Produzido por Dil Raju, Family Star está pronto para um grande lançamento durante Sankranthi em 2024.

