Chesapeake Energy e Southwestern Energy anunciam fusão

Os preços do petróleo vacilaram recentemente: o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate, a referência dos EUA, caiu mais de 40% desde Junho de 2022, e espera-se que os preços caiam ainda mais este ano à medida que o crescimento global abranda. A Agência Internacional de Energia também previu um “pico petrolífero” até 2030, dizendo que a procura de petróleo se estabilizará à medida que as energias renováveis ​​expulsarem os combustíveis fósseis.

Chesapeake, líder na extração de gás natural de rochas de xisto, desempenhou um papel importante ao ajudar os Estados Unidos a se tornarem um exportador líquido de gás natural. Mas enfrentou turbulências nos últimos anos. Ela pediu falência em junho de 2020 com mais de US$ 20 bilhões em dívidas, em grande parte porque um de seus fundadores, Aubrey McLendon, havia expandido demais as operações da empresa.

Sob McLendon, que ajudou a fundar a empresa em 1989, Chesapeake perfurou e extraiu gás de rochas de xisto em estados como Texas, Louisiana e Oklahoma, tornando-se um dos maiores produtores do país na década de 2000.

Mas a empresa produziu mais gás natural do que a demanda, deixando Chesapeake em desordem num momento em que a indústria passou por uma grande recessão no início de 2010. McLendon, que também era co-proprietário do time Oklahoma City Thunder, deixou o cargo. Association, renunciou ao cargo de CEO da empresa em 2013, enquanto estava sob escrutínio por corrupção. Ele foi acusado de conspirar para suprimir os preços de arrendamento de petróleo e gás natural em 2016 e morreu em um acidente de carro um dia depois de ter sido acusado.

No início de 2021, a Chesapeake conseguiu reduzir a sua dívida através do processo de falência e, desde então, expandiu as suas operações, incluindo a aquisição da Vine Energy, um concorrente do gás natural, em agosto de 2021. Também expandiu a sua produção na região de Haynesville Shale, na Louisiana. e leste do Texas.