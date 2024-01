SEC aprova primeiros ETFs de Bitcoin para apoiar apoiadores de criptomoedas

Rula Khalaf, editora do Financial Times, escolhe as suas histórias favoritas neste boletim informativo semanal.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovou os primeiros fundos negociados em bolsa de bitcoin à vista em um momento decisivo em que os entusiastas das criptomoedas apostam que atrairão novos investidores institucionais e de varejo para o mercado.

O principal regulador de valores mobiliários dos EUA aprovou 11 fundos negociados em bolsa para listagem, com patrocinadores que vão desde players estabelecidos como Fidelity e Invesco até recém-chegados com foco digital, incluindo Grayscale e Ark Invest.

Os primeiros fundos – que são negociados em bolsas como ações e desfrutam de tratamento fiscal especial nos Estados Unidos – deverão começar a ser negociados na manhã de quinta-feira, quando a BlackRock tocar o sino de abertura da Nasdaq para promover seu iShares Bitcoin Trust.

A aprovação ocorre após meses de antecipação e uma dura batalha legal. Também encerra um período selvagem de 24 horas em que hackers assumiram brevemente o controle da conta da SEC no site de mídia social

O Bitcoin estava sendo negociado 3% mais alto, em cerca de US$ 47.000, na manhã de quinta-feira, bem abaixo de seu pico de US$ 69.000 em novembro de 2021, mas quase três vezes o mínimo de US$ 16.000 atingido em dezembro de 2022, após o colapso da exchange de criptomoedas.

Embora os ETFs Bitcoin à vista estejam disponíveis em outros mercados, espera-se que as aprovações dos EUA inaugurem uma nova era para tokens de criptomoeda mais populares e líquidos. Os investidores institucionais e de retalho dos EUA poderão agora obter exposição direta à moeda através de um produto regulamentado, sem os riscos de comprar em bolsas não regulamentadas ou os elevados custos associados aos ETFs que investem em futuros de Bitcoin.

“É um grande marco, é um reconhecimento de que o bitcoin é um investimento amplo e tradicional”, disse Jad Qamir, CEO da Melanion Capital, a primeira empresa a lançar um ETF de bitcoin na UE. “Estamos abrindo as portas para Wall Street.”

A decisão também marca uma reviravolta por parte da SEC. O regulador resistiu aos ETFs de bitcoin à vista por quase uma década, alegando que as criptomoedas eram vulneráveis ​​à manipulação e fraude. Mas no ano passado, a Grayscale desafiou com sucesso a rejeição do cão de guarda ao seu aplicativo Bitcoin instantâneo anterior. Um tribunal federal de apelações decidiu em agosto que a decisão era “arbitrária e caprichosa”, pressionando a SEC para mudar a sua posição.

Alguns entusiastas das criptomoedas apostam que os ETFs aumentarão significativamente a procura por ativos digitais, embora alguns observadores dos ETFs estejam cépticos quanto à possibilidade de enormes somas de dinheiro fluirem para os produtos. Quando a ProShares lançou seu primeiro ETF futuro de Bitcoin em 2021, obteve US$ 1 bilhão em lucros em dois dias.

Mas grupos de consumidores e investidores alertaram que a disponibilização do produto através de ETFs encorajaria os pequenos investidores a movimentar dinheiro para um setor conhecido por escândalos frequentes e oscilações violentas de preços.

Dennis Kelleher, presidente da Better Markets, disse que a aprovação é “um erro histórico que não apenas desencadeará predadores de criptografia sobre dezenas de milhões de investidores e aposentados, mas também poderá minar a estabilidade financeira”.

O presidente da SEC, Gary Gensler, tentou dividir a diferença em um comunicado. “Embora tenhamos aprovado a listagem e negociação de algumas ações à vista do Bitcoin negociadas na bolsa hoje, não aprovamos ou endossamos o Bitcoin”, disse ele, instando os investidores “a permanecerem cautelosos sobre a miríade de riscos associados ao Bitcoin e aos produtos aos quais seu valor está vinculado.” Em criptomoedas. .

A falsa mensagem publicada no site da Comissão de Valores Mobiliários

Os aspirantes a ETFs são semelhantes no sentido de que todos investem diretamente em Bitcoin. Todos pretendem lançar organicamente, exceto Grayscale, que busca transformar um fundo de bitcoin de US$ 29 bilhões em um ETF, e Hashdex, que planeja transformar um fundo futuro de bitcoin em um fundo à vista.

Já eclodiu uma guerra de preços entre novos fornecedores de ETF. BlackRock, Fidelity e outros atualizaram seus registros no início desta semana para anunciar taxas inferiores a 0,5%, com vários prometendo renunciar completamente às taxas nos primeiros meses de negociação.

O CEO da Grayscale, Michael Sonnenshein, disse ao Financial Times que sua empresa reduziu suas taxas de 2% para 1,5%, mas não estava planejando novos cortes. Como uma conversão de um produto existente, o GBTC “chega ao mercado de uma forma muito diferente de outros emissores de ETF que estão começando do zero e apenas lançando seu produto”, disse ele.

Cathie Wood, da Ark – cuja empresa não cobrará sua taxa de 0,21 por cento até seis meses após o lançamento ou até que seu ETF atinja US$ 1 bilhão – chamou o bitcoin de “bem público” e disse que se sentia confortável em usar o produto como líder de perdas.

Recomendado

“Queremos garantir o acesso e torná-lo o mais acessível possível”, disse Wood ao Financial Times. “Não pretendemos maximizar os lucros com isso. Temos outros produtos gerenciados ativamente que nos ajudarão.

Diferentemente da prática habitual dos ETFs, os fundos utilizarão dinheiro para criar e resgatar novas ações, em vez de transações em espécie envolvendo os seus ativos subjacentes – Bitcoin, neste caso.

A SEC resistiu a um fundo negociado em bolsa (ETF) de Bitcoin por quase uma década, mas no final de 2021 permitiu que a ProShares lançasse o primeiro de muitos ETFs contendo contratos futuros de Bitcoin.

Depois que a Grayscale entrou com a ação, os fornecedores populares de ETF começaram a apresentar seus próprios pedidos e a SEC começou a trabalhar com eles para ajustar suas propostas. Nos últimos meses, os emitentes explicaram como protegerão os investidores da manipulação do mercado, identificaram algumas instituições financeiras que criarão e resgatarão ações e mudaram para um método de criação baseado em dinheiro.

A SEC foi “um dos reguladores mais céticos do mundo e chegou à linha de chegada e aprovou”, disse Wood. “E você sabe que tem havido muitos testes de batalha sobre isso.”

Este artigo foi modificado desde a publicação para refletir que 11 ETFs, e não 10 ETFs, foram aprovados para listagem.