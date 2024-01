China reporta crescimento das exportações acima do esperado em dezembro

A procura de produtos chineses caiu num contexto de abrandamento do crescimento global, e o comércio do país com os seus principais parceiros diminuiu em 2023.

Em 2023, as exportações caíram 4,6% enquanto as importações caíram 5,5%, segundo dados aduaneiros.

A Associação das Nações do Sudeste Asiático foi o maior parceiro comercial da China numa base regional em 2023, seguida pela União Europeia.

Entre os países, os Estados Unidos continuaram a ser o maior parceiro comercial da China.

A Rússia foi um raro ponto positivo, com as exportações da China para o país aumentando quase 47% em 2023 e as importações aumentando quase 13%.

“Os fabricantes chineses esperam que a produção aumente ao longo de 2024, em meio a expectativas de aumento da demanda global, maiores gastos dos clientes e investimento em novos produtos”, disse Caixin em um comunicado do PMI industrial de dezembro.

O índice apresentou leve melhora em relação a novembro. “No entanto, o otimismo diminuiu em relação a novembro e permaneceu abaixo da média da série.”

O relatório também observou um declínio no subíndice de emprego. “As empresas frequentemente relataram que optaram por não substituir voluntariamente as saídas ou reduzir o número de funcionários porque a demanda era mais fraca do que o esperado”, disse a análise da Caixin.

“Nosso cenário base é que as exportações aumentem 2% em 2024, depois de caírem 5%.” [in 2023]. “Se as exportações abrandarem mais do que o esperado, os decisores políticos passarão a ser mais proactivos em termos de apoio à política interna”, disse Larry Hu, economista-chefe para a China no Macquarie, num relatório de 5 de Janeiro.