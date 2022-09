Chelsea mira Portugal, Bélgica e Brasil em ‘modelo de vários clubes’

O co-proprietário do Chelsea, Todd “The Brain” Bohly falou Recentemente sobre os objetivos do grupo de propriedade Governar o mundo Expandir a presença do Chelsea no mundo do futebol à la Red Bull (ou cidade de manchester), denominado “modelo multiclubes”.

Em linha com esses planos, estamos mirando clubes em lugares como Portugal, Bélgica e Brasil – lugares que se encaixam no desejo de Boehly de formar parcerias com “clubes mais fortes” em “ligas competitivas” para usá-los essencialmente como clubes alimentadores, em vez do Exército Solitário. modelo, que enfrentou crescente pressão regulatória da FIFA e ofereceu renda aleatória com base no desenvolvimento do jogador. (E a UEFA parece estar bem com o modelo multi-clubes, como evidenciado pelo Red Bull Leipzig e Salzburg e outros.)

Como consta nele telegrama E isto Correio diário, Bohli negociou uma possível aquisição em Portugal, e Jorge Mendes pode ter estado envolvido nessas negociações também (mas claro!). Os relatórios acrescentam que o presidente da academia, Neil Bath, esteve envolvido em ajudar a selecionar um clube e uma atmosfera de primeira, indicando que estamos todos alinhados com a ideia.

Além disso, o Chelsea teria falado com os principais agentes sobre assumir ou formar parcerias com clubes da Bélgica e do Brasil.

Tal como acontece com a proposta portuguesa, estas não são ideias inteiramente novas no verso do Chelsea. Nós temos 2015 explorou conceitos semelhantes Já – embora Parceria Vitesse “Chelsea B” Ficou ainda mais forte No momento – Mouscron-Péruwelz (agora RE Mouscron) e RWS Bruxelles (agora extinto) na Bélgica e Vitória de Setúbal em Portugal estão ligados a algum tipo de relacionamento potencial (empréstimos, controle ou assim por diante). A Bélgica e Portugal já oferecem condições favoráveis ​​de autorização de trabalho que se tornarão uma realidade pós-Brexit.

Um ano depois, em 2016, ideias semelhantes foram publicadas quando enviamos jovens sobre o Grêmio no Brasil (Onde?) Wallace emprestado lá.

Nenhuma dessas situações progrediu para algo remotamente sério ou mesmo real, mas os novos proprietários parecem fortemente investidos nessa possibilidade, então veremos algum acompanhamento desta vez.

O novo interesse do Chelsea em estabelecer uma rede global de clubes de futebol coincide com os últimos rumores sobre nós Procurando caçar RB como nosso diretor esportivo. Christoph Freund de Salzburgo. Freund tem sido uma peça chave na organização Red Bull por mais de uma década e se encaixa na visão ousada de Boehly.