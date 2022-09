O novo curso David McClay-Kidd Portugal vai abrir no verão de 2023

Boletim Mensal de Golfe Dicas de golfe e instruções de especialistas, avaliações de clubes de golfe e os mais recentes equipamentos de golfe. Obrigado por inscrever-se. Você receberá um e-mail de verificação em breve. Havia um problema. Atualize a página e tente novamente. Ao enviar suas informações você consente Termos e Condições (abre em nova aba) E Política de Privacidade (abre em nova aba) e 16 anos de idade ou mais.



O primeiro curso de David McClay-Kitt na Europa continental deve abrir em julho próximo em Portugal, uma hora ao sul de Lisboa.

O curso Dunas estilo links no Terras da Comporda está em construção há 12 anos e é o resultado do aclamado designer de cursos escocês McClay-Kitt em parceria com o maior promotor imobiliário de Portugal, a Vanguard Properties. Situado à beira da Reserva Natural do Estuário do Sado, o Par-71 Dunas Course é um dos dois layouts de campeonato de 18 buracos planejados para o desenvolvimento multimilionário.

“Estou muito empolgado com o curso e realmente acabou”, disse McLay-Kitt sobre sua primeira viagem à Europa continental. “Estamos a sete meses de um soft opening e, nos próximos meses, vamos organizar os bunkers e montar o campo para prepará-lo para os jogadores. Parte disso, estou jogando para ver como se sente depois de alguns anos trabalhando neste projeto.

“É muito divertido, mas não é fácil de forma alguma. É muito desafiador, mas perdoa se você tiver problemas. Você tem a chance de voltar ao jogo e como pode reclamar do clima incrível de Portugal e praias, cafés, comida, pessoas… É muito bonito e eu encorajo qualquer pessoa a vir visitar.

McLay-Kidd lista o projeto de Bandon Dunes, Queenwood, Beaverbrook, Macrihanish Dunes e o Castle Course em St Andrews em sua inscrição. Sua mais recente criação foi construída em 84 hectares de terra natural e arenosa, usando as mais altas práticas sustentáveis, e provavelmente se tornará uma em breve. Os melhores campos de golfe em PortugalEU.

Rodrigo Ulrich, diretor de golfe do Terras da Comporda, disse: “O que David criou aqui é realmente especial e os golfistas terão um verdadeiro deleite. O campo segue todos os seus princípios de design – para criar um cenário tão natural, contínuo e sustentável quanto possível – e a maneira como ele aproveitou ao máximo a paisagem e a localização é incrível.”