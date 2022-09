Open de Portugal, cinco primeiros na lista de dinheiro

Cinco italianos participam no Open de Portugal no Royal Óbidos: Lorenzo Scalis, 27º no Road to Mallorca (ordem de qualificação), e 52º Matteo Manassero na corrida pelas 20 “cartas” do DP World Tour. Atribuídos aos vinte primeiros lugares deste ranking no final da temporada 2023, Enrico Di Nito, Federico Macario e Aaron Zemmer almejam um bom desempenho.

Open de Portugal, programação

O torneio Challenge Tour no Royal Óbidos Spa & Golf Resort em Vau Óbidos, Portugal, vai contar com os cinco primeiros classificados da lista de prémios: os alemães Alexander Knappe e Freddy Schott, o dinamarquês Oliver Hundeboll, o inglês Nathan Kimsey e o sueco Jens Dantorp.

Dada a linha de chegada entre seis partidas, a competição certamente ficará cada vez mais acirrada para manter as posições já conquistadas. Outros alemães Weldon Mayer, os espanhóis Emilio Cuartero Blanco e Alejandro del Rey, o sueco Michael Lindbergh e o suíço Jeremy Freiburgas também estão em campo.

O prêmio total é de 250.000 euros, a primeira moeda é de 40.000 euros. Óbidos é uma vila portuguesa do distrito de Leiria, localizada na província da Estremadura, parte da comunidade de transição do Oeste na região Centro, com cerca de 2.200 habitantes.

A vila ocupa uma área de 141,55 km2 e tem uma população de 11.924 (2021), sendo a sede do concelho de Óbidos, dividido em 7 freguesias. O município é limitado a nordeste e leste pelo município de Caldas da Rainha, a sul por Bamberal, a sudoeste por Lourinha, a oeste por Beniche e a noroeste pela costa do Oceano Atlântico.

Em 2007, o Castelo de Ópidos foi declarado o segundo dos sete mais importantes monumentos do património arquitetónico português pelo concurso Sete Maravilhas de Portugal. A 11 de dezembro de 2015, a UNESCO designou Óbidos como Cidade da Literatura no âmbito do projeto Rede de Cidades Criativas.

A vila localiza-se a norte de Lisboa (88 km pela A8) e a sudoeste de Coimbra (138 km pela A1/A8). O Open de Portugal, anteriormente o Open de Portugal, é um torneio anual de golfe profissional atualmente disputado no Challenge Tour.