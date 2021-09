Califórnia fornece imagens aprimoradas de COVID-19

Uma coalizão de especialistas em saúde pública da Califórnia e de outros estados ocidentais concordou em fornecer reforços da vacina COVID-19 para residentes mais velhos e de alto risco, marcando um novo passo importante nos esforços para estimular as populações contra a ainda poderosa pandemia.

completo da revisão pelo Grupo de Trabalho de Revisão Científica de Segurança dos Estados do Oeste, que também inclui representantes de Nevada, Oregon e Washington, abrindo caminho para a Califórnia prosseguir Recomendações federais que alguns residentes podem receber uma terceira dose da vacina Pfizer-BioNTech pelo menos seis meses após a série inicial de vacinação.

“Com a recomendação do Grupo de Trabalho de Revisão Científica de Segurança dos Estados do Oeste, a Califórnia está pronta para começar a administrar boosters Pfizer-BioNTech para californianos qualificados, bem como nosso trabalho contínuo para alcançar aqueles que permanecem vulneráveis ​​para proteger as comunidades, no primeiro dia” Disse Gavin Newsom. Em um comunicado na tarde de sexta-feira. “As vacinas salvam vidas e os reforços são um próximo passo crítico para melhor proteger os californianos do COVID-19.”

De acordo com os padrões estabelecidos – anunciados na noite de quinta-feira pelo diretor dos Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças, Dra. Rochelle Walinsky – uma terceira dose de Pfizer-BioNTech Deve ser dado Para aqueles com 65 anos de idade ou mais, residentes em ambientes de cuidados de longa duração e aqueles entre 50 e 64 anos de idade com condições médicas subjacentes.

O CDC também disse que adultos jovens com condições médicas subjacentes podem receber uma dose de reforço, bem como adultos com idades entre 18 e 64 anos que estão em maior risco de exposição ao coronavírus devido a configurações profissionais ou institucionais.

As decisões sobre dar injeções adicionais àqueles que receberem a vacina Moderna ou uma única dose das vacinas Johnson & Johnson serão tomadas em uma data posterior.

Algumas jurisdições, incluindo o condado de Los Angeles, começaram a administrar reforços na sexta-feira.

“A partir de hoje, os residentes elegíveis do condado de Los Angeles podem começar a receber sua dose de reforço em qualquer uma das centenas de locais que oferecem a vacina da Pfizer”, disse Barbara Ferrer, diretora de saúde pública, em um comunicado matinal. “A dose de reforço fornece proteção aprimorada para aqueles que foram totalmente vacinados com a vacina Pfizer há seis meses e que estão em maior risco de desenvolver COVID-19 e / ou gravemente enfermos de COVID. A Rede de Vacinação do Condado de Los Angeles está pronta para fornecer reforços hoje, continuando a priorizar a obtenção das primeiras doses para aqueles que são elegíveis e que ainda não foram vacinados. ”

Autoridades do condado disseram que os residentes interessados ​​em receber uma dose de reforço precisarão provar que receberam anteriormente as doses exigidas da Pfizer-BioNTech – como um cartão de vacinação físico, uma foto dele ou um registro digital.

“Em muitos locais, os residentes podem ser solicitados a assinar um formulário de atestado indicando que atendem aos critérios para receber um incentivo”, acrescentaram as autoridades em um comunicado.

A empresa anunciou que os boosters estarão disponíveis a partir de sexta-feira em cerca de 600 farmácias CVS e no local MinuteClinic em toda a Califórnia.

Indivíduos interessados ​​e qualificados devem marcar uma reunião em CVS.com ou MinuteClinic.com.

Sexta-feira de madrugada, a Orange County Healthcare Agency disse que “começaria a fornecer doses de reforço assim que recebermos recomendações” de grupos relevantes.

No entanto, a Vice-Oficial Provincial de Saúde, Dra. Regina Chinseo-kwong, observou durante um briefing que a principal prioridade continua sendo expandir a cobertura de vacinação.

“Em primeiro lugar, nossa principal prioridade agora é vacinar todos os elegíveis com a série COVID inicial”, disse ela na sexta-feira.

Autoridades estaduais disseram que planejam agir rapidamente para administrar os reforços aos californianos elegíveis.

No novo COVID-19 Plano de Ação de Vacina Divulgado na quinta-feira, as autoridades estaduais estimam que há cerca de 6,6 milhões de idosos que podem eventualmente se qualificar para uma dose de reforço. Durante o briefing de quinta-feira, o secretário de Saúde e Serviços Humanos da Califórnia, Dr. Mark Ghaly, disse que muitos desse grupo receberam uma dose de Pfizer-BioNTech.

Ele acrescentou que até 250.000 residentes mais jovens também podem se qualificar porque são mais propensos a contrair a doença COVID-19 grave.

“Estamos trabalhando muito para garantir que não apenas estejamos prontos para entregar, mas aqueles que se qualificam sabem que são elegíveis e sabem quando é a hora certa”, disse ele durante um briefing.

Os parâmetros do booster eram incertos até às 11 horas.

Painel CDC. A proposta foi inicialmente rejeitada Para estender as fotos extras para pessoas em risco por causa de seus empregos, como professores, funcionários de cuidados de saúde e mercearias. No entanto, Walensky mais tarde decidiu aprovar reforços para esses trabalhadores.

“Como diretora do CDC, meu trabalho é reconhecer onde nossas ações podem ter o maior impacto”, disse ela durante um briefing na sexta-feira. “Em uma situação de pandemia, muitas vezes tomamos medidas com o objetivo de obter o maior benefício, mesmo em um ambiente incerto. É o que faço com essas recomendações.”

Mais tarde, ela continuou: “Muitos dos trabalhadores da linha de frente, trabalhadores essenciais e aqueles nas reuniões”, vêm de comunidades já duramente atingidas. Negar o acesso a reforços dessas pessoas e comunidades só vai exacerbar as desigualdades que você está empenhado em combater. ”

É provável que os padrões ocupacionais aumentem significativamente o número de californianos elegíveis para uma dose de reforço.

No entanto, é incerto quantas pessoas teriam a chance de receber outra dose. Autoridades já notaram que a demanda é menos intensa do que o esperado para as terceiras doses das vacinas Pfizer e Moderna para alguns imunocomprometidos, que começam a ser distribuídas em meados de agosto.

Autoridades da Califórnia estimam que cerca de 259.000 terceiras doses de imunodeficiência foram administradas desde então. Isso representa apenas cerca de um terço da população do estado de pessoas com sistema imunológico enfraquecido moderado a grave.

Mesmo enquanto os oficiais aumentam seu foco em reforços, eles afirmam que a melhor maneira de combater a pandemia é tirar mais pessoas não vacinadas de cima do muro.

Na Califórnia, aproximadamente 66% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina e cerca de 60% são considerados totalmente imunes. De acordo com os dados compilado pelo The Times. No entanto, isso ainda deixa milhões de pessoas que ainda não iniciaram seu regime de vacinação – incluindo todas as crianças menores de 12 anos, que ainda não são elegíveis.

De acordo com Galle, californianos não vacinados têm oito vezes mais chances de contrair coronavírus, 13 vezes mais chances de serem hospitalizados e 15 vezes mais chances de morrer da doença do que seus homólogos vacinados.

“Quero ser claro: não vamos solidificar nosso caminho para sair desta pandemia”, disse Walinsky. “A infecção entre os não vacinados continua a alimentar esta epidemia, levando a um grande número de casos, hospitalizações e mortes porque as pessoas não são vacinadas. Os mais vulneráveis ​​são aqueles que não foram vacinados.”

O redator da equipe do Times, Chris Mejeran, contribuiu para este relatório.