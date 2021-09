Mais antigas pegadas humanas encontradas na América do Norte, no Novo México | notícias de ciência e tecnologia

Pegadas que datam de 23.000 anos foram descobertas nos Estados Unidos, indicando que os humanos se estabeleceram na América do Norte muito antes do final da última Idade do Gelo, de acordo com os pesquisadores.

Os resultados anunciados na quinta-feira atrasam em milhares de anos a data em que o continente foi colonizado por seus primeiros habitantes.

Pegadas foram deixadas na lama nas margens de um lago há muito seco, que agora faz parte do deserto do Novo México.

Os sedimentos preencheram as lacunas e se solidificaram nas rochas, protegendo as evidências de nossos ancestrais parentes e dando aos cientistas uma visão detalhada de suas vidas.

As primeiras pegadas foram encontradas no fundo de um lago seco no Parque Nacional White Sands em 2009. Cientistas do US Geological Survey analisaram recentemente sementes presas nas pegadas para determinar sua idade aproximada, que varia de 22.800 a 21.130 anos atrás.

“Muitas das faixas parecem ser para adolescentes e crianças;“ pegadas maiores de adultos são menos frequentes ”, escreveram os autores do estudo publicado na revista americana Science.

Uma hipótese para isso é a divisão do trabalho, na qual os adultos se envolvem em tarefas que exigem habilidades enquanto “buscar e carregar” é delegado aos adolescentes.

“As crianças acompanham os adolescentes e, coletivamente, deixam mais pegadas.”

Os pesquisadores também encontraram pegadas deixadas por mamutes, lobos pré-históricos e até mesmo preguiças gigantes, que parecem ter sido mais ou menos na mesma época em que os humanos visitaram o lago.

descobertas históricas

As Américas foram o último continente que a humanidade alcançou.

Durante décadas, a teoria mais popular foi que os colonos chegaram à América do Norte vindos do leste da Sibéria por meio de uma ponte de terra – o atual Estreito de Bering.

Do Alasca, siga para o sul para uma vibe muito mais agradável.

Evidências arqueológicas, incluindo pontas de lança usadas para matar mamutes, há muito sugerem um assentamento de 13.500 anos ligado à chamada cultura Clovis – em homenagem a uma cidade no Novo México.

Esta foi considerada a primeira civilização do continente e a precursora dos grupos que vieram a ser conhecidos como Nativos Americanos.

No entanto, a ideia da cultura Clovis foi desafiada nos últimos 20 anos, com novas descobertas colocando de volta a era dos primeiros assentamentos.

Em geral, mesmo essa estimativa adiada da idade dos primeiros assentamentos não era superior a 16.000 anos, após o fim do chamado “último máximo glacial” – o período em que as camadas de gelo se espalharam mais amplamente.

Este episódio, que durou até cerca de 20.000 anos atrás, é crucial porque acredita-se que, com o gelo cobrindo a maior parte do norte do continente, a migração humana da Ásia para a América do Norte e além teria sido muito difícil.