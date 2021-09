Os pesquisadores que desenvolveram a tecnologia de mRNA por trás das vacinas da Covid ganham o ‘Prêmio Nobel dos EUA’

O Dr. Drew Wiseman e Catalin Carrico, da Universidade da Pensilvânia, compartilharão o Prêmio Lasker de Pesquisa Clínica 2021 por seu trabalho no desenvolvimento de tecnologia de RNA mensageiro, Lasker Foundation disse.

“Essa conquista permitiu o rápido desenvolvimento de vacinas altamente eficazes para Covid-19. Além de fornecer uma ferramenta para conter uma pandemia devastadora, a inovação está impulsionando o progresso em direção a tratamentos e prevenção para uma série de doenças diferentes”, a fundação, que tem vem entregando prêmios desde 1945, disse em um comunicado.

Sua tecnologia foi licenciada tanto para a BioNTech, que tem parceria com a Pfizer para fazer sua vacina, quanto para a Moderna, cuja vacina foi desenvolvida em parte com financiamento federal para pesquisas dos Estados Unidos.

“O impacto global e o reconhecimento do trabalho de Weizmann e Carriko tem suas raízes em anos de pesquisa juntos na Universidade da Pensilvânia para investigar o mRNA como uma terapia potencial”, disse a Universidade da Pensilvânia em um comunicado.

Seu estudo inovador, publicado em 2005, descobriu que seu conceito – que trouxe uma nova esperança para um campo atormentado pelo ceticismo e falsos começos – poderia ser uma realidade: o mRNA pode ser alterado e então efetivamente introduzido no corpo para iniciar uma resposta imunológica protetora. Seu método de transformar células em fábricas que podem produzir temporariamente proteínas que agem como compostos terapêuticos ou estimulam o sistema imunológico do corpo a atacar patógenos específicos que também reduzem as respostas inflamatórias prejudiciais. “

A fundação disse que usar RNA é uma maneira segura de fazer vacinas. “Ao contrário do DNA, o mRNA não ameaçará a integridade genética da célula receptora porque não pode se integrar ao cromossomo e interromper os genes residentes ou causar outros danos mutacionais”, acrescentou ela.

Essa tecnologia permite que os laboratórios produzam vacinas muito rapidamente – elas devem ser mais rápidas do que as tecnologias mais antigas – e ajudou a Pfizer e a Moderna a começar a produzir vacinas no dia em que o novo coronavírus foi sequenciado em janeiro de 2020.

Carriko e Weisman dividirão $ 250.000.

“Às vezes, fazíamos uma pergunta e fazíamos um experimento”, disse Cariko. “E, claro, em vez de uma resposta, recebíamos mais 100 perguntas. Foi muito divertido. Gosto de enfatizar que ser cientista é divertido . ” Permitir.

Os vencedores anteriores do Prêmio Lasker foram Jonas Salk, que desenvolveu uma vacina contra a poliomielite, o Dr. William Foyge, que ajudou a erradicar a varíola e um ex-diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, e o Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e doenças infecciosas. Dezenas de vencedores do Prêmio Lasker receberam o Prêmio Nobel.

O Dr. David Baltimore, pesquisador do Instituto de Tecnologia da Califórnia que ganhou o Prêmio Nobel por ajudar a descobrir a transcriptase reversa – que alguns vírus usam para copiar seu material genético – também venceu Lasker na sexta-feira.

Pallitmore, diretor fundador do Instituto Whitehead para Pesquisa Biomédica do MIT, é um dos principais pesquisadores de HIV / AIDS do mundo. Recebeu o Prêmio Lasker-Koshland por Conquista Especial em Ciências Médicas.